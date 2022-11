Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaron se aleanca e rublave është zhytur thellë në borderotë e Putinit.

Përmes një postimi në rrjetin social facebook Balla thekson se shqiptarët janë me aleatët e Shqipërisë, jo me non gratat e bashkëpunëtorët tij.

“Aleanca e Rublave me non-gratën në krye është zhytur thellë në borderotë e Putinit.

Shqiptarët janë me SHBA dhe miqtë e Shqipërisë dhe refuzojnë t’i shkojnë pas non-gratës dhe bashkëpunëtorëve”, shkruan Balla./m.j