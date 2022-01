Një atentat me armë zjarri ndodhi pasditen e djeshme në zonën e “Don Boskos” në Tiranë, ku mbeti i vrarë 35-vjeçari Erion Çela dhe u plagosën katër të tjerë.

Plumbat lanë të vdekur Erion Çelën, 35–vjeçarin që shihni në këtë foto dhe të plagosur vëllain e tij Blerim Çelën, dajon e tyre Edmond Crroj dhe 19-vjeçarin Azbi Selimaj.

Ngjarja ka ndodhur në pak sekonda pasi autortët kanë qëlluar me kallashnikov nga jashtë lokalit dhe janë larguar me shpejtësi me një makinë tip “Benz”.

Ngjarja u pa e gjitha edhe nga administratori i lokalit. Burime bëjnë me dije se targat e makinës së autorëve ishin të vjedhura që para dy muajsh në Vorë, gjë që ngre dyshimet se vrasja ka nisur të planifikohet që në atë kohë. Policia dyshon se shënjestra e atentatit ka qenë shtetasi Edmond Crroj, për shkak të problemeve që ai ka pasur me drejtësinë në Itali.

/b.h