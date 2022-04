Analisti Artan Hoxha tha në fjalën e tij në Kuvendin e PD-së se është një datë historike nga e cila uroi që demokratët të projektojnë trajektoren e 30 viteve të ardhshme.

Hoxha theksoi se Kuvendi i Bashës do të kujtohet me gallatë por nga ana tjetër la pas dhembje dhe kosto e cila mund të riparohet vetëm me rikthimin e anëtarit të partisë te vota.

Analisti, Artan Hoxha: Gëzuar dhe e gëzofshi partinë Demkratike të rithemeluar.

“Gëzuar dhe e gëzofshim PD-në e rithemeluar. Është një ngjarje e madhe pas një përpjekje për të zgjidhur një konflikt absurd, ku një pakicë uzurpoi për pak kohë të drejtat e shumicës.

Sot jemi këtu për të hapur një kapitull të ri për PD-në. Unë shpresoj dhe besoj te ju se në Kuvendin e sotëm, ju do projektoni trajektoren e 30 viteve të ardhshme. Nëse do e bëni këtë, ky do të jetë një Kuvend historik.

Disa muaj më parë, më 11 dhjetor, ishte një tjetër Kuvend historik, pasi ju u vetëmblodhet si anëtarësi. U vetëmblodhët dhe mbajtët një qëndrim. Qëndrime që do mbeten në histori. Ju patët kurajo që t’i thoshit edhe Amerikës që gabon kur mbështet pa kriter këtë qeveri, gabon kur godet pa kriter këtë opozitë. Kjo tregon se ju keni dinjitet dhe sovranitet. Vetëm kështu mund të jeni një partner i mirë. Pa këto cilësi, mund të jesh një shërbëtor dhe vasal.

Sot ju jeni në rrugën e mbarë. Unë do jem bashkë me ju në pjesën tjetër të rrugëtimit në 30 vitet e ardhshme. Suksese dhe fitore në betejat e ardhshme,” tha Hoxha.

