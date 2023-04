I ftuar në “E Diell”, si rrallë herë Artan Hoxha, ka folur i emocionuar për familjen e tij. Ai tregon se gruaja e tij Nevina ka qenë një mbështetje tepër e madhe në karrierën si tij, ku pa të Hoxha nuk do ishte ky që është sot. Ai flet me krenari dhe për djalin e tij Geri 23 vjeç, i cili në gjimnaz apo në shkollë të lartë nuk ka dashur asnjëherë prezencën e të atit në shkollë sepse nuk dëshironte që të njihej si djali i Artan Hoxhës, por për gjërat që ai vetë bënte.

“Nëse nuk do të ishte Nevila, unë nuk do të isha ky që jam sot, është njeriu që të mbron krahët, që të motivon, është njeriu që të relakson, që të qetëson. Gjej mundësinë që t’i kërkoj jashtëzakonisht ndjesë për shqetësimet që i kam sjellë, sidomos prej punës. Imagjino, unë jam i mësuar, jam i rrahur me vaj dhe uthull për punën që bëj. Por ata nuk janë kështu, ajo është njeriu që lexon, interpreton, unë se kam problem, nuk i shikoj lajmet dhe portalet. Informacioni që vjen, ajo më thotë ndiqe këtë ngjarje sepse më duket interesante, unë jam bërë shumë i ftohtë me këtë gjë.