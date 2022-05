Kur gjatë mbrëmjes së djeshme presidenti hungarez Victor Orban vijonte me kërkesat e tij, duke mos i dhënë “dritën jeshile” rezolutës së Këshillit Europian mbi embargon ndaj naftës ruse, u mendua se gjithçka mund të kthehej në një dështim që do të kishte pasoja dhe do të evidentonte një përçarje domethënëse brenda Bashkimit Europian.