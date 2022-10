Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) ka arrestuar një 30-vjeçar shqiptar në Londër, i cili dyshohet se trafikonte njerëz përtej Kanalit Anglez nga Franca me gomone.

Burri, i cili nuk është identifikuar, u arrestua në periferi të Surbiton në jugperëndim të Londrës gjatë një bastisjeje të mëngjesit të së premtes.

Kjo vjen disa ditë pasi Sekretarja e Brendshme, Suella Braverman , tha në konferencën e Partisë Konservatore se do të bënte “çfarëdo që të duhej” për të ndaluar fluksin e emigrantëve të paligjshëm nëpër Kanal.

Braverman tha se njerëzit që “qëllimisht hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar nga një vend i sigurt” do të ktheheshin në vendin e tyre ose do të zhvendoseshin në Ruanda dhe ajo tha se do të kishte një ndalim të plotë të kërkesave për azil politik për njerëzit që erdhën nëpër Kanal.

Në një deklaratë, NCA tha se personi i arrestuar në Surbiton ishte “i dyshuar për përfshirje në një grup shqiptar të krimit të organizuar që koordinonte lëvizjet e emigrantëve nga Franca në MB me varka të vogla”.

Ai po merret në pyetje me dyshimin për lehtësimin e emigracionit të paligjshëm.

Sipas shifrave të Home Office, numri i njerëzve të kontrabanduar në MB me varka të vogla është rritur në vitet e fundit, me 28,526 persona të zbuluar në 2021, krahasuar me 8,466 në 2020, 1,843 në 2019 dhe 299 në 2018.

Deri në fund të shtatorit, 32,807 njerëz kishin bërë udhëtimin këtë vit dhe shumë prej tyre besohet të jenë nga Shqipëria , shpesh të tunduar nga reklamat në TikTok nga bandat e trafikimit të njerëzve.