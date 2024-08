Djali 27-vjeçar i princeshës norvegjeze Mette-Marit, gruaja e princit të kurorës Haakon, u arrestua gjatë fundjavës pasi u akuzua për sulm ndaj një gruaje.

Marius Borg Hoiby lindi në 1997 nga një lidhje para martesës së princeshës me mbretin e ardhshëm të Norvegjisë në 2001.

Një fakt që hedh detaje të reja mbi familjen mbretërore pas skandalit që pak javë më parë përfshiu Princeshën Martha Louise , e cila u vu nën hetim për përdorimin e titullit të saj për qëllime tregtare.

Policia tha se ata u thirrën në një adresë në Oslo pas një sherri natën vonë në një apartament. Një 20-vjeçar u arrestua për ngjarjen dhe u lirua të nesërmen, tha policia në një deklaratë.

“Meqenëse është bërë e ditur nga disa media se ky (person) është Marius Borg Hoiby, policia konfirmon se ai është i dyshuar”, thuhet në deklaratë.

I riu, i cili mësohet se kishte njohje me të plagosurin, është vendosur në izolim dhe është bërë analiza e gjakut për të zbuluar nëse ishte nën efektin e drogës.

Familja mbretërore nuk ka komentuar mbi incidentin. Hoiby u rrit nga Mette-Marit dhe Haakon së bashku me gjysmëvëllezërit e tij, princeshën njëzet vjeçare Ingrid Alexandra dhe princin tetëmbëdhjetë vjeçar Sverre Magnus, por ndryshe nga ata ai nuk ka asnjë rol zyrtar publik.

Në fakt, kur Borg Hoiby mbushi 20 vjeç, shtëpia mbretërore lëshoi ​​një deklaratë në të cilën thuhej se i riu do të distancohej nga jeta publike dhe profili i tij u hoq nga faqja zyrtare e familjes.

“Hoiby nuk do të kryejë asnjë biznes zyrtar në emër të Familjes Mbretërore – thuhet në një deklaratë – bazuar në dëshirën e tij për të jetuar jashtë syrit të publikut.”

Në Norvegji dënimi për lëndime personale është gjobë dhe burgim deri në një vit.

“Akuza ka të bëjë me lëndimin trupor, i cili sipas ligjit paraqet formën më pak të rëndë të dhunës. As klienti im dhe as unë nuk jemi vënë në dijeni për përmbajtjen e plotë të rastit dhe as ai nuk është shpjeguar ende me këshillën time. Prandaj, Nuk mund të them shumë tani”, thotë avokati i Borg Hoiby, Oyvind Bratlien, siç raportohet nga tabloidi Dagbladet.

Sipas të njëjtës gazetë, Mette-Marit duhej të merrte pjesë në finalen e 1500 metrave për meshkuj në Lojërat Olimpike të Parisit, por Princi i Kurorës Haakon u shfaq i vetëm në tribunë.

“Princesha e Kurorës ka shtyrë përkohësisht praninë e saj dhe shpreson të vijë më vonë”, shkroi shefi i komunikimit të pallatit në një mesazh me tekst për tabloidin Se og Hør.