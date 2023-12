Parlamenti votoi autorizimin që SPAK të arrestojë ish kryeministrin, nën hetim për aferën e privatizimit të klubit Partizani dhe tashmë pritet që Prokurori t’i drejtohet GJKKO-së me kërkesën për arrest me burg ose arrest shtëpie për ish kryeministrin.

Masa që do të caktohet për Berishën, duke ndryshuar atë detyrim paraqitje, deputeti i Rithemelimit Luan Baçi në “Studio Live” në Report Tv tha se është e paligjshme, por ndërkaq u shpreh se nuk do të dalin mbi vendimet e Gjykatës.

“Që kur u shpall non grata Berisha opozita ka qenë në goditje nga mazhoranca. Nëse Pd do kishte vulën siglën financat dhe emrin e kryetarit të koalicionit në krye të votimit do ishte një rezultat i kundër, do ishte rezultati i Ps i PD. Pra pd do kishte rezultatin që ka ps sot. Rama nuk e do berishën jashtë e sheh si rrezik.

Po marrim arrestimin dhe dënimin e Lefter kokës. Dorëzon mandatin me porosinë dhe këshillat e Ramës me garancinë se nuk do dënohet. Vëllai i tij Nard Koka tha se ka pasur biseda mes tyre. Dorëzimi i mandatit të Lefter Kokës kishte këtë lidhje. Ahmetaj u hoq nga zv kryeministër iu dha mesazhi. Ahmetaj mundohej të mos bisedonte me në të PD. Ai ishte në rresht të fundit sepse të gjithë kolegët e tij i kishin bërë bojkot se kishin frikë që e kapin kamerat dhe i sheh Rama.

I koordinuan veprimet e lanë të lirë vonuan të gjitha vendimmarrjet në parlament dhe pasi u largua Ahmetaj atëhere nxorën urdhër arrestin dhe e shpallën në kërkim. Si mund të mos them se SPAK nuk është në ndikim të Ramës”, tha Baçi duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit Arbër Hitaj për qëndrimet që do të mbajnë.

“S’kemi dalë në asnjë moment të ndalojmë vendimet e Gjykatës. Që është ndalim i paligjshëm nuk diskutohet por nuk do dalim dhunshëm për t’u përballur me vendimet e gjykatës. Do ta pranojmë. Berisha nuk e respektoi vendimin e parë sepse u anashkalua parlamenti”, shtoi ai./m.j