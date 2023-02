Një tjetër pistë hetimi për ngjarjen e rëndë kriminale të parandaluar sot në Elbasan nga policia mund të jetë edhe vrasje për hakmarrje, e lidhur me vëllezërit Spahiu, njëri prej të cilëve kunat me Erjon Alibejn.

Burime për Report Tv bëjnë me dije se në zonën ku është gjetur makina BMW X6 me 3 kallashnikovë brenda ka shtëpinë edhe Arben Spahiu, vëllai i Ardit Spahiut i vrarë në Belgjikë dhe Rigers Spahiut, i kapur në tetor 2022 me një arsenal armësh në Elbasan. Armët e kapura dyshoheshin se do të përdoreshin për vrasje.

Arben Spahiu jeton me gruan në të njëjtin pallat ku jeton edhe nëna, motra dhe gruaja e Erjon Alibejt. Arben Spahiu është i martuar me motrën e Erjon Alibejn.

/a.r