Argjentina e Leo Mesit ka arritur të mundë Holandën me 11-metërsha duke siguruar kalimin për në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.

90 minutat e kohës së rregullut u mbyllën 2-2 pas barazimit ne sekondat e gundit nga Holanda.

Shtesa nuk solli ndryshim rezultati, kurse nga pika e penalltisë u treguan më të saktë argjentinasit.

Ekipi i Van Gal e nisi keq serinë e penalltive pasi humbën dy goditjet e para.

Argjentina e Mesit do të ndeshet me Kroacinë më 13 dhjetor, ku do të përcaktohet finalistja e parë e ‘Katar 2022’.

/s.f