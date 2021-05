Nga Arben Ristani*



Eshte e domosdoshme dhe duhen bere te gjitha perpjekjet qe PD te zhvilloje, gjithe veprimtarine e saj, mbi baza ligjore dhe statutore.

Kjo jo vetem per detyrimin ndaj ligjit, por edhe per shembullin qe duhet te jape PD, si parti qe ka drejtuar dhe do te drejtoje shtetin.

Se pari, eshte detyrim ligjor, mbi bazen e ligjit Per partite politike, qe cdo ndryshim i statutit te partise, pasi ajo eshte regjistruar si person juridik nga gjykata, te behet me vendim gjyqsor dhe te regjistrohet ne regjistrin e partive politike. Kjo si kusht per ligjerimin e ndryshimeve.

Per te gjitha ndryshimet qe i jane bere statutit te PD, pas vitit 2005, nuk eshte kerkuar shqyrtimi gjyqesor dhe rjedhimisht nuk jane te depozituara ne regjistrin e partive politike prane gjykates.

Ky mos respektim i ligjit ben te cenueshme gjithe vendimmarjen dhe veprimtarine e partise te bazuar mbi rregullat statutore te miratuara nga organet e partise, por qe s’kane ndjekur procedurat ligjore.

Si shembull, le te mendojme per ti dhene pergjigje pyetjes:

A jane te ligjshme zgjedhjet per kryetar te PD, mbi proceduren nje anetar nje vote, ne kushtet kur statuti i depozituar ne gjykate parashikon se kryetari i PD zgjidhet me vote perfaqesuese?

Si konkluzion i pare, kryetari ne detyre i PD duhet urgjentisht te dergoje ne gjykate per regjistrim ndryshimet qe i jane bere statutit te partise, ne menyre qe te ktheje ne ligjitimitet veprimtarine e partise.

Se dyti, aktualisht partia eshte futur ne procesin e gares per kryetar te PD, proces i cili do te perfundoje me votimin sipas parimit nje anetar nje vote.

Sipas statutit te miratuar, por te paregjistruar ne gjykate, modalitetet e procesit zgjedhor, percaktohen nga Regullorja e Brendeshme e PD.

Keshilli Kombetar, i cili eshte organi statutor me kompetencen per ta miratuar regulloren ne fjale, nuk eshte thirur dhe rjedhimisht nuk ka miratuar nje regullore te tille.

Pyetja lind: a jane te cenueshme ne gjykate zgjedhjet ne parti, kur behen pa nje regullore te miratuar sipas statutit te PD?

Si konkluzion Keshilli Kombetar duhet te mblidhet urgjentisht per ta miratuar Regulloren e Brendeshme te Partise dhe aktet duhet ti bashkangjiten ndryshimeve qe do regjistrohen ne regjistrin e partive ne gjykate.

Se treti, statuti i partise, megjithse i palegalizuar nga gjykata, parashikon Komisionin e Apelimit, ose sic njihet Gjykaten e Partise, si organin statutor, ku drejtohen dhe shqyrtohen ankesat qe kane te bejne me zbatimin e statutit dhe rregullave te funksionimit te partise.

Ky institucion i PD nuk eshte ngritur sipas statutit dhe rrjedhimisht nuk funksionon, duke hequr keshtu mundesine e cdo anetari partie per tu ankuar per shkelje te te drejtave statutore.

Per me teper mungesa e Gjykates se Partise, ne kushtet e fillimit te gares midis 4 kandidateve per kryetar partie, mohon te drejten statutore te gjithsecilit prej tyre, per te garantuar nje proces te rregullt ligjor ne gare dhe kushte per nje proces te lire, te drejte dhe te barabarte zgjedhor.

Pyetja lind: a mundet qe kandidatet ne gare per kryetar partie te drejtohen drejtperdrejt ne gjykate, per te garantuar kushtet statutore te gares, apo pavlefshmerine e procesit?

Konkluzioni, Komisioni i Apelimit duhet te zgjidhet nga Keshilli Kombetar dhe duhet te filloje menjehere funksionimin, duke qene garanci per respektimin e statutit dhe per te drejtat statutore te kandidateve ne gare.

Pa i ezauruar te gjitha problematikat ligjore te krijuara dhe duke menduar se PD, perpara se te nxitoje per te zgjedhur kryetarin, duhet te nxitoje dhe te futet menjehere ne shinat e ligjshmerise, sepse vetem keshtu mund te riorganizohet shpejt dhe mund te hyje fuqishem ne rrugen e fitores, per te miren e Shqiperise dhe shqipetareve.