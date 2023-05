Anija kozmike e mallrave “Tianzhou-5”, me furnizime për stacionin hapësinor të Kinës, u nda nga kombinimi i stacionit orbital më 3:26 të pasdites së të premtes sipas orës së Pekinit, duke kaluar në fluturim të pavarur, deklaroi Agjencia e Fluturimeve Hapësinore me Astronautë e Kinës.

Më 21 nëntor të vitit të kaluar, “Tianzhou-5” u dërgua në orbitën e tanishme nga Qendra e Lëshimit e Wenchang-ut në provincën Hainan të Kinës Jugore, duke mbajtur furnizime gjashtëmujore, si lëndë shtytëse, pajisje shkencore, nanosatelitë, bateri hidrogjeni, si dhe ngarkesa të tjera për eksperimente për astronautët e misionit “Shenzhou-15” në stacionin hapësinor.

Anija do të rrotullohet rreth stacionit hapësinor dhe do të lidhet me portën e përparme të kabinës nyjë, pasi anija kozmike “Shenzhou-15” të ndahet prej stacionit hapësinor këtë muaj.