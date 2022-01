Anëtari i kryesisë së PD, Kapllanaj: “Berisha do gjakderdhje e dhunë. Ai është vetëm kreu i një grupi kriminal!”

Anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike, Agron Kapllanaj, njëherazi edhe kryetari i degës së PD në Fier, ka reaguar ndaj thirrjeve për dhunë. Ai shkruan në “Facebook”, se Brisha do gjakderdhje e dhunë, duke shtuar se është vetëm kreu i një grupi kriminal.

Postimi i Agron Kapllanajt:

Sali Berisha do gjakderdhje. Ai do dhunë. Ai nuk është më politikan. Është vetëm kreu i një grupi kriminal. Ndaj ka lëshuar zëdhënesit e tij me pagesë të bëjnë thirrje për dhunë.