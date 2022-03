Sulmi në një bazë stërvitore në Ukrainë shënon përpjekjen e Putinit për ta çuar luftën në Perëndim dhe një fazë më brutale në shkatërrimin e pavarësisë së vendit.

Taciti e përshkroi me paragjykim tmerrin e luftës totale. “Për grabitje, therje, plaçkitje, ata i japin emrin e rremë të perandorisë,” “Ata bëjnë një shkretëtirë dhe e quajnë paqe.” Disa qytete të Ukrainës po shndërrohen shpejt në shkretëtirë. Mariupol dhe Kharkiv tani i ngjajnë shkatërrimit të pamëshirshëm të Koventrit ose Hamburgut gjatë kohës së luftës. Sulmet ajrore ruse janë gjithnjë e më brutale dhe pa dallim, duke synuar blloqet e apartamenteve, spitalet e fëmijëve dhe linjat e refugjatëve të tmerruar që ikin përgjatë korridoreve të sigurta humanitare.

Taktikat ruse po ndryshojnë. Të frustruar nga rezistenca e zjarrtë e Ukrainës dhe efektiviteti i raketave Stinger, ata tani po “zbutin” qytetet që kanë rrethuar. Herët a vonë ata ndoshta do të zgjedhin zgjidhjen e përdorur për të shtypur rezistencën në Çeçeni dhe Siri: bombardime 22 orë për të rrafshuar qytetet e mëdha dhe për të vrarë ose shpërndarë popullsinë. Kievi është gati të bëhet Grozny.

Në të njëjtën kohë, pushtuesit janë të vendosur të ndërpresin furnizimin e armëve perëndimore që po derdhen përtej kufirit polak dhe kanë qenë kaq efektive në duart e një ushtrie ukrainase të stërvitur me shpejtësi. Sulmi me raketa i Rusisë në një bazë kyçe më pak se 15 milje larg kufirit vrau dhjetëra njerëz dhe kishte për qëllim të pengonte stërvitjen e ushtarëve ukrainas nga instruktorë amerikanë dhe të tjerë të NATO-s. Goditja, perëndimi më i largët deri më tani i sulmit rus, ishte një mesazh edhe për Poloninë dhe Perëndimin: rusët nuk do të ngurrojnë ta çojnë luftën në kufijtë e NATO-s dhe më gjerë, si hakmarrje për atë që ata e shohin si përfshirje zvarritëse të aleancës. në rezistencën e Ukrainës.

Nëse ky është një hap i mëtejshëm në përshkallëzimin e konfliktit, duke përforcuar premtimin kërcënues të Presidentit Putin për të rënë terror të paprecedentë mbi Perëndimin nëse ai ndërhyn në Ukrainë, ai nuk ka lëkundur vendosmërinë në rritje perëndimore për të mbrojtur veten dhe popullsinë ukrainase që së shpejti mund të vdesë, në mijëra të tyre. Tmerri i asaj që po bën Rusia po shfaqet tani çdo natë në ekranet televizive të Evropës: trupa të shtrirë në periferi të ngrira, gra dhe fëmijë me fytyra të gjakosura dhe gjymtyrë të humbura, banesa të kthyera në rrënoja, civilë të strukur nën tokë pa nxehtësi, dritë apo ujë. Kjo e ka shtyrë Papën të thërrasë me ankth: “Në emër të Zotit ju kërkoj: ndaloni këtë masakër”. Qytetet, tha ai, po reduktoheshin në varreza.

Apeli i tij duket se bie në veshët e shurdhër të hierarkisë së Kishës Ortodokse Ruse, djepit të nacionalizmit rus, i cili i ka dhënë mbështetje morale misionit për të ribashkuar Ortodoksinë dhe ka bërë prej kohësh kauzë të përbashkët me qeverisjen e Presidentit Putin. I njëjti apel po bëhet tani nga liderët laikë evropianë: Presidenti Macron dhe Olaf Scholz, kancelari gjerman, kanë vazhduar ndërhyrjet e tyre të drejtpërdrejta me Kremlinin, duke bërë thirrje për një armëpushim. Përgjigja e Putinit mbetet po aq e paepur sa kurrë: ai do të tërheqë tanket dhe bombarduesit e tij vetëm kur Ukraina të heqë dorë përgjithmonë nga çdo aspiratë për anëtarësim në NATO, të njohë aneksimin e Krimesë nga Rusia dhe të pranojë që separatistët në provincat Donetsk dhe Luhansk tani përbëjnë qeveri të pavarura.

Lufta tashmë ka hyrë në javën e tretë. Në këtë kohë të shkurtër, Rusia është bërë një komb i pabesë. Një nga një kompanitë perëndimore, tregtarët, partnerët e energjisë dhe figurat kulturore janë tërhequr. Bankat ruse janë sanksionuar, eksportet janë bllokuar dhe biznesmenët janë shmangur. Vendi po kthehet në izolimin dhe autarkinë që shënoi thellësitë e sundimit stalinist. Një brez i tërë i të rinjve rusë po i gjen perspektivat e bllokuara, shpresat e tij të shkatërruara.

Pavarësisht shenjave të qarta të zemërimit dhe pakënaqësisë në nivelin më të lartë, duke përfshirë arrestimin e shefave të inteligjencës, shpresat se mjerimi i Rusisë mund të shkaktojë një puç duken joreale. Tani Perëndimi duhet të përgatitet për një ashpërsim të mëtejshëm të qëndrimit të tij, më shumë refugjatë dhe më shumë agoni në Ukrainë./ The Times/ BW

/b.h