Ambasadorja Faber thotë se gjatë kohës që ka shërbyer si ambasadore është përpjekur ta çojë përpara këtë bashkëpunim dhe të krijojë lidhje mes dy popujve. Ambasadorja Faber ka luajtur një rol me peshë në organizimin e vizitave të nivelit të lartë nga Shqipëria, forcimin e lidhjeve me Shtetet e Bashkuara në fusha të ndryshme, si dhe në marrëdhëniet e vazhdueshme me diasporën e Shqipërisë.

Këto kanë qenë 8 vite të gjata, shumë interesante, një punë shumë e gjatë dhe me të gjitha palët në mënyrë që të punonim për thellimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë pata fatin që fillova detyrën sapo u nënshkrua dokumenti i Partneritetit Strategjik me SHBA-në dhe pata mundësi që ta çoj derisa bëmë dhe Dialogun e parë Strategjik. Këtë vit shpresojmë që dialogu i dytë të zhvillohet në Shqipëri. Pra ka qenë një kohë në dukje e gjatë, por është një eksperiencë që shumë vende e ndjekin, sidomos vendet e vogla, e kam vënë re në Uashington, që ambasadorët i lënë për një kohë të gjatë. Ne vijmë nga vende që kanë një nivel të caktuar të zhvillimit ekonomik, një nivel të caktuar përfaqësimi dhe ne vendosim një fokus shumë të madh, qeveria shqiptare vendos një fokus shumë të madh në ambasadën këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një sfidë jo e vogël për të kryer këtë detyrë.

Me ardhjen e presidentit Trump shumë gjëra ndryshuan dhe patjetër ambasada ndjek nga afër të gjitha zhvillimet politike të brendshme, të jashtme, bën analizat e veta dhe përshtasim të gjithë punën tonë në lidhje me këto ndryshime.

Fati i madh është që me Shqipërinë dhe me rajonin, politika amerikane nuk ka ndryshuar asnjëherë pavarësisht nëse politikën amerikane e kanë drejtuar demokratët apo republikanët, dhe kjo është një pjesë që e ka ndihmuar shumë punën time, punën e ambasadës.

Për herë të parë në Senatin amerikan në vitin 2016 kemi ngritur një kaukus të çështjeve shqiptare dhe mund të përmend që në Senat ka më pak se sa 10 vende që kanë një kaukus (grup interesi me anëtarë të Kongresit dhe/ ose senatorë për mbështjetjen e marrëdhënieve me një vend të caktuar) të fokusuar për çështjet e një vendi të caktuar.

Kurse në Kongresin amerikan kam punuar që në fillimet e mia shumë ngushtë me kongresmenin Eliot Engel dhe me grupin shqiptar në Kongres. Por në momentin e largimit të tij ne menduam që të punojmë shumë ngushtë për zgjerimin e këtij grupi dhe patjetër kjo është një punë që duhet t’i shërbejë në vazhdimësi marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, dhe menduan të punojmë shumë afër sidomos me diasporën shqiptare për zgjerimin e këtij grupi.

Kur kongresmeni Engel u largua kishim tre anëtarë dhe tashmë jam e kënaqur që kemi 24 dhe jam e bindur që do shtohet numri i anëtarëve të Kongresit të cilët punojnë drejtpërdrejt me çështjet shqiptare, me gjithë shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, në rajon dhe janë të njohur me zhvillimet në Shqipëri, bëjnë takime të herëpashershme me gjithë delegacionet që vijnë në Uashington.