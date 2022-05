Vendet e BE sot janë në minimumin historik që kanë qenë, Irlanda dhe Franca. Rekordi i Shqipërisë është i padiskutueshëm. Ne do mundohemi që kjo performancë e Shqipërisë të jetë një investim i mirë, afatgjatë dhe bindës për predencialet tona, për aftësinë tonë për të qenë një lojtar i ndershëm dhe për të qenë pjesë e mendimit dhe veprimit europian, edhe përmes Këshillit të Sigurimit. Ne do mundohemi që gjatë këtyre dy viteve imazhi i Shqipërisë në tërësi, serioziteti me të cilin kemi punuar, të ndikojë që të ndihemi mirë, të ndihemi krenarë dhe të jetë gjurmëlënës. Ne duam të lëmë gjurmë dhe kemi filluar të lëmë gjurmë.