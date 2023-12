Sot, Altin Dumani, kreu i SPAK, ishte te redaksia e gazetës KOHA JONE, ku mori Çmimin:”Njeriu i Vitit 2023″.

Si traditë të kahershme, KOHA JONE, organizon sondazhin e vitit, ku jepen çmime nga fusha e medias dhe jetës publike.

“Njeriu i Vitit” është çmimi më i lartë që kjo media jep, ndërkohë kujtojmë se këtë çmim e kanë fituar ndër vite, Vjosa Osmani, presidente e Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ish-President i Kosovës, Armando Broja, futbollisti shqiptar që luan në Premier League angleze, Dritero Agolli, etj.

Sot Altin Dumani theksoi se ky çmim është i krejt trupës së SPAK, BKH,etj.

Botuesi dhe drejtori i “KOHA JONE”, Nikoll Lesi bashkë me ish-gazetarin e KJ, Lorenc Vangjeli, i treguan zotit Dumani historinë e gazetës me të madhe me anë të fotove që janë redaksinë e kësaj media.

Çdo gazetar që ka punuar në “KOHA JONE” ka një foto në redaksi.