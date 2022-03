Deputeti Tritan Shehu nuk e konsideroi si dorëheqje nga drejtimi i PD-së aktin e Bashës, por thjesht si lirim i zyrës pas shkarkimit nga Kuvendi i 11 dhjetorit.

Shehu tha për MCN se është marrëzi dhe papërgjegjshmëri që Bardhi të emërojë drejtuesin e selisë blu dhe t’i përcaktojë kohën e qëndrimit në detyrë.

“Nuk pati dorëheqje. Ai ekzekutoi, zbatoi vendimin e Kuvendit të 11 dhjetorit për ta shkarkuar nga kryetar i PD. Ai dje liroi zyrën që e mbante si diçka që nuk i takonte. Veprimet e djeshme të linin të kuptonin që e kishin lënë litarin jashtë, për t’u kthyer në pikën e fillimit. Nuk mundet z.Bardhi të emërojë kryetarin e PD-së dhe t’i thotë do qëndrosh deri në zgjedhjet lokale. Kjo është marrëzi dhe papërgjegjshmëri. T’i dhurosh Ramës edhe zgjedhjet lokale. Kemi të bëjmë me absurditet total.

PD duhet ta shfrytëzojë këtë moment që u krijua. Basha bëri mirë që e liroi zyrën, ai është deputet i PD dhe respektohet për këtë gjë. Por PD duhet të përfitojë nga ky moment për të ecur në rrugën e unifikimit dhe normalizimit, duke filluar nga grupi parlamentar. Nuk mund të bëhet me koncepte përjashtimesh, koncepte staliniste, sikur të jetë Kim Jong Un-i ai. Kryetari i ardhshëm zgjidhet vetëm me një mënyrë, me votën e lirë. Anëtarësia do të votojë sipas parimit ‘një anëtar një votë’ që duhet ta zgjedhë në transparencë të plotë. S’ka mënyrë tjetër për t’u bashkuar”, tha Shehu.

I pyetur nëse do ta pranojë Komisioni për Rithemelimin e PD si negociatore Partinë Popullore, Shehu tha:

“Padyshim është familja jonë. Deri tani ka mbajtur qëndrim korrekt, nuk ka dashur të përfshihet në këtë konflikt. Ajo pret të zgjidhet në mënyrë demokratike brenda PD-së problemi ynë. Problemet e muajit të fundit treguan që kur je anti-votë e fut partinë në një krizë të thellë”, u shpreh ai.

Shehu përjashtoi mundësinë që Berishës t’i kërkohet tërheqja nga kandidimi, duke u shprehur:

“Kush është ai që të kërkojë në mënyrë abritrare të jetë ky apo ai, nuk ndodhin gjëra të tilla në demokraci. Mos të krijojmë modele staliniste sepse e pamë ku na çuan. Alibeaj nuk përfaqëson asgjë”, tha ai./m.j