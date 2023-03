Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Apelit për vulën e PD-së.

“Vendimi i sotem i Gjykates se Apelit vjen si nje ogur i mire per demokratet qe prej me shume se 1 viti po kalojne periudhe te veshtire.

Kjo eshte dita kur te gjithe ne demokratet duhet te jemi me te bashkuar se kurre per tu perballur me regjimin e Edi Rames dhe te leme menjane grindjet dhe mosmarrveshjet mes nesh te shkaktuara nga mentaliteti i vjeteruar i politikes shqiptare.

Ftojme te gjjthe demokratet qe te lene menjane pakenaqesite dhe te jemi bashke ne perballjen e 14 majit. Me kandidatet me te mire qe nuk vene interesin personal te askujt mbi interesin e demokrateve.

Nuk eshte dite triumfu per askend. Eshte dite reflektimi e thelle per ato qe kemi kaluar dhe per te perballur te ardhmen qe nuk eshte e thjeshte por as e pamundur per t’u dhene shqiotareve dite me te mira”, shprehet ai./m.j