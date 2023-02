Nga Elton Therçaj

Artisti me origjinë shqiptare Alfred Mirashi “Milot” do të vendosë më datë 30

Mars 2023 në Piazza Mercato, në Napoli të Italisë, skulpturën e tij monumentale

“Çelësi i të sotmes”. Kjo vepër po realizohet në kuadrin e projektit “Çelësat e

unitetit”, në bashkëpunim me kompaninë amerikane Jean Wolfe nga Los Angeles

të SHBA.

Realizimi i kësaj vepre, ndër më të mëdhatë në Europë, në përmasa 10 metra

lartësi dhe 20 metra gjerësi, po zhvillohet me intensitet të lartë në kompaninë

“Vata Metal Konstruksion”. Ambasadori i Republikës së Italisë në Tiranë, Fabrizio

Bucci bëri një vizitë në repartin e prodhimit, për t’u njohur me ecurinë e

punimeve.

“E kam realizuar këtë vepër falë aktivitetit artistik në Itali”, – tregoi artisti Milot,

gjatë bashkëbisedimit me Ambasadorin – “kam studiuar në Brera. Unë vij nga

Miloti, prej një familje të shpallur kulakë, ndaj nuk mundesha të studioja në

Shqipëri gjatë periudhës së diktaturës. Tashmë, jetoj në Firenze dhe mendoj se

është një nga qytetet më të bukura në botë.”

“Veprën do ta vendos në Napoli, ku kam pasur kontaktin e parë me realitetin

italian, kur erdha nga Shqipëria, si dhe dua të falenderoj Kryetarin e Bashkisë së

Napolit, Gaetano Manfredi, për mbështetjen e projektit.” – shprehet Milot.

Vepra e artistit me famë ndërkombëtare, i cili njihet me emrin e artit Milot, është

një projekt ambicioz, që ka marrë vëmendje nga media të shumta me mesazhin

që ajo përcjell, ashtu si edhe për gjuhën universale, që fton për dialog, tolerancë,

porta të hapura dhe një botë pa dallime, pa kufij, ku njerëzit të mund të realizojnë

ëndrrat e tyre pa paragjykime e pengesa.

Artisti dëshiron të jetë një “klithmë” që jehon në mbarë botën, për respekt

reciprok mes njerëzve, në mënyrë që ata të jetojnë në paqe me njëri-tjetrin dhe të

mos ketë më vende të mbyllura e të largëta.

Ambasadori Bucci, në një intervistë për RTSH, u shpreh: “Më gëzon fakti që një

artist i madh si Alfred Milot, me anë të kësaj vepre, përcjell lidhjen e ngushtë dhe

afrimitetin që ekziston mes dy vendeve tona. Jemi të vetmet vende me këtë

marrëdhënie. Kemi shumë ambasadorë, tashmë. Ata përdorin instrumente të

tjera. Alfredi është ambasador i artit. Arti është ura ndërmjet Italisë dhe

Shqipërisë, që i bashkon popujt tanë.”

“Historia personale e Milot dëshmon një rrugëtim të bukur. Kur kam ardhur për

herë të parë në Shqipëri, në vitin 1992, para 30 vitesh, dukej si një vend që kishte

dalë nga lufta. Pas 30 vitesh, ka ndryshuar plotësisht. Milot, si shumë shqiptarë të

tjerë që u larguan nga Shqiperia dhe iu drejtuan Italisë, gjeti mundësinë për t’u

shprehur, punuar, jetuar, për t’u rritur e bërë një artist i madh.”

“Histori të bukura ka shumë. Ai prezanton një histori të bukur suksesi dhe

integrimi. Alfredi është, në të njëjtën kohë, italian dhe shqiptar, e kjo dëshmon se

po vijmë duke u shtuar e jo duke u pakësuar. Mund të jesh në të njëjtën kohë

europian, italian dhe shqiptar, pa qenë nevoja të bëhen dallime, të tria njëherazi.”

“Milot përfaqëson historinë e bukur të integrimit të një njeriu, i cili edhe pse jeton

e afirmohet në Itali, i ndjen të forta lidhjet me rrënjët e tij në Shqipëri. Ai, ashtu si

700-mijë shqiptarë të tjerë në Itali, janë si pemët, që rrënjët i kanë në Shqipëri, ku

kanë lindur, dhe degët e gjethet përthithin diellin dhe ujin që bie mbi tokën

italiane. Kjo është një histori e bukur. Pemët, natyra, toka, dielli e ajri janë të

njëjta. T’i paraqesësh të gjitha këto koncepte në një vepër arti të bukur si kjo,

është gjëja më e bukur.”

“Çelësi i të sotmes”, ndonëse një strukturë prej çeliku korten, flet shumë, më

shumë se politikanët, diplomatët e filozofët. Vepra shprehet me gjuhën universale

të artit. Ajo bën thirrje dhe frymëzon për bashkëjetesë, komunikim, harmoni, një

botë pa ndasi e barriera. Çdo qenie njerëzore meriton vëmendje, respekt, të

dëgjohet dhe të ketë mundësi të realizojë ëndrrën e lirisë dhe dinjitetit njerëzor.

Përveç se artist i talentuar, Milot ka përjetuar dramën e izolimit, diferencimit e

persekutimit të pashoq të një regjimi diktatorial. Njëkohësisht, ka shijuar frytet e

lirisë dhe dimensionin e saj në Firenze, djepin e Rilindjes europiane. Prej më

shumë se tri dekadash, ai ka studiuar dhe krijon në Itali, duke u bërë një emër i

spikatur i botës së artit në Gadishullin e Apenineve e më gjerë.

Artisti Miloti është shpallur fitues edhe në konkursin ndërkombëtar të organizuar

nga Ministria e Kulturës, “Arti në hapësirat publike” dhe skulptura e tij “Çelësi

shqiptar” do të realizohet së afërmi.