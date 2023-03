Nik Xhelilaj, është një aktor me një karrierë brenda dhe jashtë kufijve të Shqipërisë.

Ai është shprehur mbrëmjen e djeshme se pas parave e suksesit “ e do dhe një nuse robi”. Këtë ai e tha teksa vogëlushi i Piter Pan i lexoi filaxhanin.

Pjesë nga biseda:

Nik Xhelilaj: Po tjetër, naj nuse, naj gjë? Se prandaj kemi ardhur ne…Jemi që jemi, se edhe lekë edhe sukses, e do dhe një nuse robi që është rob.

Spiro: Këtu thotë se edhe një nuse do kesh.

Nik Xhelilaj: Shqiptare, gjermane apo turke?

Spiro: Turke

Nik Xhelilaj: Bravo, ka lezet! Çok guzel.

“As turke, as gjermane nuk ka goditur, do të thotë që duhet të vijmë këtej nga mëmëdheu. Mbase mund të shohim çik me sy më të mirë Shqipërinë”, tha Xhelilaj teksa u pyet se çfarë kombësie e dëshiron partneren./m.j