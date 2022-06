Aksidenti tragjik i ndodhur mbrëmjen e sotme në Fier i mori jetën punonjësit të FNSH, Sokrat Lela dhe bashkëshortes së tij Fatbardha Lela. Ata ishin nga fshati Mbrostar i Fierit.

Burrë e grua gjetën vdekjen kur u përplasën me një tjetër makinë. Në timonin e saj ndodhej Gerti Skënderaj, 43 vjeç nga Cakrani. Ai ishte duke udhëtuar me familjen e tij kur u përplasën me mjetin tip ‘Ford’ që drejtohej nga efektivi i FNSH.

Nga ngjarja mbetën 4 persona të plagosur.

Ende nuk dihen shkaqet që kanë shkaktuar këtë aksident të rëndë.

/a.r