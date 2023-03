Kreu i DPSHTRR, Bledi Gonxhe, është shprehur se presin nga Kuvendi i Shqipërisë miratimin e Kodit të ri Rrugor, i cili do të bënte të mundur përmirësimin në një farë pike të situatës së aksidenteve.

Komentet Gonxhe i bëri teksa ishte i ftuar në emisionin “Log”. në Panorama TV, ku tha se numri i aksidenteve rrugore është ulur nga viti në vit.

Ai shtoi gjithashtu se një problematikë është edhe mënyra e sjelljes së shoqërisë shqiptare, për të cilën tha se ata sillen në rrugë njësoj siç sillen në jetë, me vetëgjyqësi.

“Ka të bëjë shumë formimi, ka të bëjë shumë konteksti. Sot Shqipëria ka mbrapa disa vende. Jemi vendi i Ballkanit Perëndimor më afër me Bashkimin Europian në progresin për aksidentet rrugore. Kemi vetëm 2 dekada. Kemi prindër pa patent. Nuk e kemi të njëjtën kulturë si Gjermania dhe Italia. Ne kemi 20 vite në timon. Konteksti në Shqipëri nuk është i duhuri as për eksperiencën gjermane dhe italiane. Në krahasim me vitin 2018 kemi 33 % më pak aksidente. Si mendoni ju se arrihet kjo. Si mendoni të kesh numër të dyfishuar automjetesh. Vitin e kaluar kemi pasur 7 milion turistë. Kemi 300 mijë mjete tranzitore bashkë me turistët që i shtohen trafikut tonë.

Kemi më pak aksidente me të vdekur dhe me qytetarë të përfshirë. Ne do të bëjmë gjithçka që ky numër të vijojë e të bjerë. Si ta kuptojë komisionin në 15 minuta. DPSHTRR ka bërë avokatin e rritjes në cilësi edhe në autoshkolla. Në testet e patentës nuk ka rëndësi se kush kalon. Në 15 minuta test praktike nuk mund t’i psikologjikësh njerëzit. Komisioneri ka 15 minuta kohë në testin e praktikës. Ju garaktoj që ka plot të rinj e të reja që e marrin provimin me herën e dytë e të tretë. Edhe na tregojnë këta ne Bashkimin Europian. Kemi që në Korrik që presim, sepse duhen 84 vota për të miratuar kodin e ri rrugor. Çfarë mund të bëjë zoti Qato dhe unë nëse nuk votohen ndryshimet.

Politikisht nëse do të flasim, nuk po votohen sepse nuk ka atje një opozitë që të punojë për qytetarët. Janë atje për bilbilat. Kta profesionistët, nuk informohen kta, nuk e shikojnë realitetin këta? Deri në vitin 2018 nuk e kemi pasur këtë dhe sektorin e transportit e ka pasur një aleat nën kontroll. Në vitin 2020 nuk kishte as autoshkolla. Duhet të jemi ballëlartë. I gjithë debate ka qenë për të rritur standartin. Ato fenomene që ju po shikoni sot janë sjellje. Ne duhet të ndërhyjmë në shumë faktorë. Ne në rrugë sillemi siç sillemi përgjithësisht në jetë, me vetëgjyqësi. Statistikat duhet t’i krahasoni edhe me kilometrazhin dhe sasinë e makinave”, u shpreh Gonxhe.

/e.d