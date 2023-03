Aksidentet rrugore, vijojnë të përgjakin rrugët e vendit. Në raportin më të fundit të publikuar nga INSTAT, gjatë muajit shkurt, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, numri i aksidenteve është rritur me 14,3 %. Sipas INSTAT shkak i aksidenteve janë bërë sjelljet e pa përgjegjshme të drejtuesve të automjeteve.

Eksperti i Sigurisë Rrugore, Mamir Hodo në një intervistë për ‘Sot Live në Shqipëri’ u shpreh se vendi ynë ka Kodin Rrugor më penalizues në Europë. Sipas Hodos ne nuk do të bëjmë përparime para në aspektin e sigurisë rrugore në ashpërsojmë Kodin Rrugor, por vetëm në rast se kemi edukatë rrugore.

‘Nuk kemi një strategji për aksidentet. Drejtuesit e mjeteve janë problemi kryesor kemi probleme me menaxhimin e të dhënave të aksidenteve. Mos të kalojmë në ekstrem. Studimet i kemi të sakta. Ne bëjmë shumë gjëra në letra, por nuk u shkojmë gjërave deri në fund.

Do të ndikojë për sigurinë rrugore. Kjo nuk do të thotë që e bëmë këtë ndryshim të kodit rrugor dhe do të kemi siguri në aksidente. Edhe një mjet me 1200 kubik duhet të kemi parasysh, se nëse do të qarkullojnë me një mjet të tillë zotëron një energji kinetike potenciale me pasoja tragjike.

Te ndryshojë strategjia për drejtuesit e rinj të automjeteve. Duhet të kemi parasysh që mos të kalojmë në ekstreme dhe në gjëra. Kodi rrugor i RSH është kodi më penalizues në Europë, nuk do të na çojë më para në sigurinë rrugore, por do të na çojë para edukata rrugore.’- u shpreh Hodo.

