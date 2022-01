Aksident në aksin-Levan-Vlorë/ Makina del nga rruga, humb jetën shoferi (Emri)

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Levan-Vlorë me pasojë vdekje. Policia bën me dije se rreth orës 22:00, në aksin rrugor Levan-Vlorë, ka dalë nga rruga automjeti tip “Covert” me drejtues shtetasin D. Sh., 53 vjeç, banues në Shkodër, i cili për pasojë ka ndërruar jetë.