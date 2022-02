Juristja Brizida Gjikondi ka komentuar sot zhvillimet më të fundit politike, nisur nga seanca që u zhvillua në Gjykatën Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.

Sipas juristes, Ilir Meta dhe familja e tij kanë gjasa të shpallen ‘non grata’ njësoj si ish-kryeministri Berisha.

“Jam e bindur që për pak kohë Ilir Meta dhe familja e tij shpallen non grata. Siç u shpall non grata edhe Berisha, por nuk po shohim ndonjë pasim nga drejtësia shqiptare për procedim, në mënyrë që kjo shpallje non grata të shoqërohet me një procedim penal nga SPAK, i cili është krijuar pikërisht për të hetuar lidhjet e politikës së lartë me krimin. Deri tani nuk po shohim asgjë” u shpreh Gjikondi./m.j