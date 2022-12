Teksa akuzat ndaj ish-ministrit Arben Ahmetaj, për qëndrime të tij në hotele jashtë vendit, të paguara nga Klodian Zoto, po kurizojnë të gjithë, Ahmetaj ka reaguar për emisionin “Të paekspozuarit”.

Autori Ylli Rakipi, tha se ai ka reaguar duke hedhur poshtë faktin se sipas tij, bëhet fjalë për dokumenta jo origjinale dhe mohon të ketë udhëtuar ndonjëherë me Klodian Zoton apo të ketë përdorur kartën e tij.

Ahmetaj thotë se sulmi ka lidhje me detyrën e tij dhe mund të jetë e nxitur nga persona që nuk kanë pëlqyer qëndrimet e tij zyrtare si ministër, ose mund të bëhet fjalë për gjobëvënie.

Nuk jane dokumente origjinale. As kam udhëtuar e as kam përdorur kartën e ndokujt. Nuk kam asnjë lidhje me procedurën.

Dikujt nuk i kanë pëlqyer qëndrimet e mia zyrtare si ministër.

Ndoshta bëhet fjalë edhe për gjobëvënie.

Nuk kam udhëtuar kurrë me Zoton dhe as kam përdorur kartën. Një tufë me media i marrin të mirëqena letrat.

Unë kam udhëtuar vetëm me miq dhe ish miq të mi, e Zoto nuk është as njëra as tjetra.