Duke komentuar takimin e kryeministres Giorgia Meloni me Zelensky në Bruksel, politikani miliarder u shpreh se “të isha unë lider, nuk do ta takoja kurrë Zelensky-n. Jemi dëshmitarë të shkatërrimit të vendit të tij dhe masakrës së ushtarëve dhe popullsisë. Do të kishte mjaftuar që mos të sulmonte republikat në Donbas dhe kjo nuk do të kishte ndodhur, prandaj e gjykoj atë person në mënyrë shumë negative”.