Pas dënimit me 2 vite burg në dy Shkallët e Gjyqësorit, Adriatik Llalla, ish kryeprokurori i Përgjithshëm, vazhdon të jetë nën hetim për akuzën e “Fshehjes së pasurisë” nga ana e SPAK.

Kjo e fundit disa ditë më parë ka dorëzuar një kërkesë në Gjykatë për pushimim e këtyre hetimeve.

Burimet nuk bëjnë me dije objektin e hetimit, pra nëse kemi të bëjmë me të njëjtat rrethana, por konfirmojnë se kërkesa për pushimin e tyre është bërë me argumentin se është gjykuar njëherë për të njëjtën vepër penale.

Llalla aktualisht ndodhet në Itali, aty ku duket se po zhvillon një betejë të fundit për të shmangur vuajtjen e dënimit me burg dhënë nga Gjykata e Apelit.

