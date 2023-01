Po nga ky vit i ri çfarë duhet të presim në lidhje me normat e interesit? “Jemi ende larg stabilizimit të kërkesës me ofertën. Duke qenë se të vetmin element që bankat kanë është rritja e normës bazë të interesit, me inflacion tepër të lartë besoj se dhe këtë vit do të kemi vendimmarrje të ngjashme”, shprehet pedagogu i ekonomisë Edison Zaçaj.