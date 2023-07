Besoj që shqetësimi më i madh sot është pamundësia për t’u rikthyer fuqishëm ose shenjat që mund të rikthehet fuqishëm, që dialogu dhe jo konflikti të zërë vend.”- tha zonja Bregu e pyetur nga gazetarja Elona Meço në emisionin “Pa Censurë”, në RTSH.

Por a do të donte Majlinda Bregu të rikthehej në jetën politike shqiptare? Përgjigja është befasuese. “Në formën që ka parlamenti sot, jo, nuk dua të kthehem. Përsa kohë ne të mos kthejmë respektin për njëri-tjetrin, pavarësisht kahut politik, do të vazhdojmë të endemi rrokopujë në pjesën e nivelit të demokracisë.

Do të proklamojmë gjithmonë që do të jemi ithtarë të demokracisë, por gjithçka nis nga respekti i ndërsjellë për njëri-tjetrin, për oponentin kryesisht. Se çfarë sjellë e nesërmja, do ta shohim, ka kohë.”- u shpreh zonja Bregu për emisionin “Pa Censurë”, në RTSH./m.j