Kryeministri Edi Rama në një konferencë për median deklaroi se Shqipëria edhe pse është një shtet i vogël do t’i bashkohet vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë, si pjesë e NATO-s e BE-së.

Por a e beson Rama se vendi do të ketë një luftë të re botërore? Kësaj pyetje Rama iu përgjigj se nuk i dihet asnjëherë.

“Nëse shpërthen lufta e 3 botërore, s’e parashikojmë e as s’e evitojmë dot, sepse edhe nesër nuk i dihet se çfarë ndodh. Lufta është e vërtetë, reale dhe ka impakt real në ekonomi, padiksutim. Sa si dhe ky, këto janë të gjitha gjërat për tu parë në rrugën e zhvillimit. Pozicioni ynë është fare, fare solid, e “komod” por s’ka asnjë problem për ne veçanërisht apo ndryshe nga e gjithë Europa”, tha Rama.

Sigurisht që nëse Lufta e Tretë Botërore shpërthen diçka që as e parashikojmë dot e as e evitojmë nëse të tjerë e nisim, siç nuk e evitojmë dot nëse dalim nga shtëpia e na ndodh diçka. Duhet të jemi të vetëdijshëm që lufta është reale dhe ka impakt real në ekonomi, padiskutim. Sa? Si? Ku? Janë gjëra që duhen parë në rrugën e zhvillimit të ngjarjeve. Pozicioni ynë është solid e komod në thonjëza”, tha Rama.

“Jemi vend i Natos dhe sot është përsëritur nga të gjithë se vendet e natos, çdo vend i natos është në një tjetër regjim mbrojtje. Në rastin e Ukrainës jemi partner me Ukrainën por sipas kushtetutës së natos se vëmë menjëherë në lëvizje artikullin 5 që kur sulmohet njëri vend janë sulmuar të gjithë dhe në atë moment janë të gjithë që mbrohen. Ka një pjesë njerëzish që janë të shqetësuar që kjo luftë mund të vijë në Shqipëri dhe ne s’kemi avionë ne s’kemi raketa etj. Shqipëria nuk është në Nato një vend anëtar për të pasur raketa është në Nato një vend anëtar që ka një sërë prioritetesh të vetat të koordinuara me alencën.

Ka sot investimin që po kryhet për një bazë ajrore të Natos në vend, avionët e Natos do jenë aty. Nëse lufta e 3 shpërthen është diçka që s’e parashikojmë dot dhe as nuk e evitojmë dot nëse të tjerë e nisin. S’jemi në këto kushte duhet të jemi të vetëdijshem se lufta është reale dhe ka impakt real në ekonomi pa diskutim. Sa dhe si është për t’u parë në rrugën e zhvillimit të ngjarjeve. Pozicioni ynë është solid, komod, në thonjëza se ska asnjë komoditet në këto kushte”, tha Rama.

Sanksionet

“Sot në samit kemi ofruar, këtë herë në fakt e kanë bërë shumë vende jo si për afganët e shkretë që I lanë rrugëve. Për të mirëpritur njerëzit, familjarët që largohen apo do të largohen nga Ukraina. Për ne është e natyrshme që ta themi sepse kjo është historia jonë dhe këta jemi ne. Kjo është pasuria që kemi detyrë t’ia trashëgojmë fëmijëve tanë.

Siç e thashë në këtë situatë dhe këtë konflikt çështja e këtyre njerëzve do të jetë në vëmendjen e shumë vendeve. Të gjitha vendet janë shprehur hapur për këtë gjë. Desha ta jap këtë informacion për të shmangur spekulimet që do vijnë dy milion. Bëhet fjalë për shifra për shumë më pak zero. Jemi në një fazë të politikës që zerot i kemi kusur kur debatojmë me njëri tjetrin”, u shpreh Rama.

Ai foli edhe për sanksionet që kanë vendosur vendet e tjera nga Rusisë dhe nëse do ta marrë Shqipëria një hap të tillë.

“Sanksionet relfketohen në të dyja palët. Është njësoj si ajo që diskutonim në fillimet kur unë dola dhe bëra lajmërimin për atë që po vinte në lidhje me krizën e energjisë. Kur filluan muhabetet ne e prodhojmë energjinë vetë, nuk kemi nevojë për të tjerët. Ne nuk e prodhojmë të gjithë energjinë vetë. Shqipëria nuk e ka prodhuar vetë asnjë ditë energjinë e nevojshme për konsum. E dyta, ne blejmë në tregjet ndërkombëtare që ka shumë rëndësi se çfarë çmimesh kanë tregjet ndërkombëtare”, deklaroi ai./m.j