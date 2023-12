Ka nisur zbatimi i programit me zero interes për mjekët policët dhe ushtarakët për akordimin e kredive të buta për strehim. Në fjalën e saj ministrja e Shëndetësisë njoftoi se nga aplikimet për kredi të buta në blerjen e banesave janë kualifikuar 85 mjekë nga 191 aplikime.

“Mbështetja jonë shtrihet që nga momenti kur mjekët ulen për herë të parë në universitetin e mjekësisë dhe deri sa mbyllin karrierën e tyre. Pjesë e kësaj mbështetjeje është edhe qasja për të blerë banesën e parë. Njoftimi për 100 kuota dhe procedura e aplikimit u bë online, ne ngritëm një komision që shqyrtoi të gjithë dokumentacionin dhe çdo aplikim dhe nga 191 aplikime për kategorinë mjek jam e lumtur të bëj me dije se u vlerësuan si fitues 85 mjekët e parë që do të vijojnë procedurat”.

Ajo njoftoi se gjatë vitit 2014 do të rriten pagat për mjekët e familjes dhe infermierët.

“2023 nisi me rritjen e madhe historike të pagave vijoi me autonominë spitalore, do ta përmbyllim me zotimin për të rritur pagat për mjekët e familjes dhe infermierët në 2024. Ambicia jonë është më e gjerë se pagat dhe kushtet e punës.

Edhe ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ervin Mete njoftoi se “ky është një program, i aplikuar për herë të parë këtë vit, mundësuar përmes ndryshimeve të posaçme ligjore, administruar online në e-Albania, si një zgjerim i programeve të strehimit, duke mundësuar në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë kredi të lehtësuara, interesi i së cilave subvencionohet tërësisht nga buxheti i shtetit”.

/a.r