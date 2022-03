RISHPERNDAHET PLOTESISHT VLERA E SHTUAR E TATIMEVE, TVSH-se POSACERISHT;

▪️3.6 MILIARD LEKE/36 MILION DOLLARE, INDEKSIM MENJEHERE PENSIONISTEVE;

▪️4 MILIARD LEKE/40 MILION DOLLARE, NDIHME USHQIMORE ME PARA NE DORE PENSIONISTEVE ME PENSION ME TE VOGEL SE GJYSMA E PAGES MINIMALE, PENSIONISTEVE INVALIDE, PENSIONISTEVE TE VETEM, PERSONAVE ME AFTESI NDRYSHE, FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE;

▪️20 MILIARD LEKE/200 MILION DOLLARE, PER TE PAGUAR 80% TE FATURES SE ENERGJISE ELEKTRIKE TE TE GJITHEVE;

▪️RRITET MENJEHERE PAGA MINIMALE NE 32 MIJE LEKE;

▪️ZEROHET MENJEHERE TATIMI PER PAGAT DERI NE 40000 LEKE;

▪️PERGJYSMOHET MENJEHERE TATIMI PER PAGAT DERI NE 50000 LEKE;

▪️ULET MENJEHERE TATIMI PER PAGAT NGA 150-200 MIJE LEKE;

▪️SHTOHEN 500 MILION LEKE/5 MILION DOLLARE, PER NAFTEN FALAS PER BUJQIT;

▪️SHTOHEN MENJEHERE 500 MILION LEKE/5 MILION DOLLARE, PER MOSRRITJEN E BILETES SE AUTOBUSEVE.

Kryeminiatri Edi Rama beri gjene e duhur dhe te drejte!

Tani, te gjitha keto do humbin ne vlere, NESE NUK BEHET SI DUHET BETEJA ME TREGETARET ABUZUES TE USHQIMEVE, NAFTES E LENDEVE TE PARA!

Dhe ne fund, pooooo, KJO ESHTE E MAJTE dhe kjo eshte PARTIA SOCIALISTE!

7 MASA QE I PREKIN TE GJITHE