Komunikimi për shit-blerje votash për Partinë e Lirisë ka vënë në pranga një 52-vjecar dhe një tjetër është vënë nën hetim. 52-vjeçar i identifikuar si Kristo Agalliu, është dhe Agron Duro, 61 vjeç po hetohet në gjendje të lirë.

Ky i fundit po bisedonte me koordinatorin e LSI në Kucovë dhe i thoshte se do të sillte votues nga Kuçova drejt Tiranës kundrejt 150 mijë lekëve të vjetra për 4 vota, nga të cilat 50 mijë lekë do të përdoreshin për naftë.

Ngjarja ka ndodhur në Tiranë ndërsa Policia thotë në njoftim se materialet i kaluan Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për veprime të mëtejshme.

/a.r