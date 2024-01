Ylli i Hollivudit, Angelina Jolie ka ngritur dyshimet se tashmë është në një lidhje të re romantike. Ajo është parë nën shoqërinë e një reperi britanik të quajtur Akala. Që pas ndarjes nga aktori Brad Pitt dukej se Jolie nuk kishte vendosur t’i jepte dashurisë një shans tjetër.

Situata duket se ka ndryshuar për Jolie, e cila në të kaluarën ka qenë e lidhur me personazhe të famshëm si The Weeknd, Paul Mescal dhe David Mayer de Rothschild dhe tani, revista Oggy ka publikuar imazhe ekskluzive, që e lidhin aktoren me reperin dhe poetin britanik Akala, emri i vërtetë i të cilit është James Kingslee McLean Daley.

Ai është parë edhe herë të tjera në shoqërinë e aktores dhe në imazhet e fundit mund të shihni dy yjet teksa ndajnë darkojnë në Milano me kastin e filmit ‘Maria’. Sipas Oggy, të dy mbërritën së bashku në restorant dhe gjithashtu u nisën së bashku për në hotel.