Endri Çekiçi vjen pas një sezoni fanastik në Turqi me Konyaspor dhe në prag të ndeshjes me Islandën në Nations League ai doli para mediave. Mesfushori fillimisht tha: “Që kur u transferova te Konyaspor, Cikalleshi e Bytyqi më kanë ndihmuar shumë. E nisëm mirë dhe vazhduam ashtu deri në fund. Shpresonim për vendin e dytë, por ishte sukses edhe vendi i tretë”.

“Kampionati turk është më i fortë se ai slloven. Po të shikosh emrat që luajnë aty, mjafton për të treguar sa i fortë është. Jam përmirësuar shumë në aspektin fizik. Për Shqipërinë kam qenë gjithmonë gati. Kur je në fushë kushdo jep maksimumin”.

“Islanda? Kanë kaluar dy vite nga ajo fitore 4-2 me ata. Është ndeshje e re, duhet përqendrim dhe të harrojmë atë që ka kaluar”.

“Përjashtimi i Rusisë na e ka bërë më të lehtë grupin. Dy kundërshtarët kanë pak a shumë të njëjtin nivel. Duhet të futemi për vendin e parë. Kemi shumë lojtarë të mirë dhe kemi besim se mund t’ia arrijmë qëllimit”.

“Nëse dalim të parët në grup, na jep mundësinë të kualifikohemi më lehtë në Europianin e radhës. Vendi i parë duhet të jetë objektivi kryesor. Kemi lojtarë që luajnë në klube të mëdha, janë mësuar me presionin dhe nuk do të jetë problem”.

“Bare dhe Laçi janë lojtarë të rëndësishëm. Kemi Gjasulën, Asllanin, Bajramin e të tjerë. Duhet të japim maksimumin. Ata do na bashkohen në grumbullimin e radhës. Në këto dy vitet e fundit ka qenë i njëjti grup. Harmonia në grup do të jetë pika jonë më e fortë”.

Taulant Seferi është rikthyer në kombëtare dhe sot para mediave ai ka deklaruar: “Kombëtarja ka bërë ndeshje të mira në mars. Jemi ngjitur në grupin B në Nations League, Objektivi është vendi i parë, Grupi i lojtarëve është i mirë, kam shumë besim se do të bëjmë një hap shumë të mirë”.

“Jam shumë i lumtur që dola kampion me Tiranën, por festa mbaroi atë ditë. Tani jam i fokusuar te Shqipëria. Jam i lumtur për ftesën dhe po mendoj për ndeshjen me kombëtaren”.

“Lodhja? Jemi profesionistë dhe nuk guxojmë të na bie ritmi. Duhet të jemi të fokusuar dhe të përqendruar. Do jemi të freskët dhe 100 për qind gati për ndeshjet”.

“Konkurrenca është e fortë, kam ardhur të bëj maksimumin. Trajneri vendos, secili do të luajë. Do bëj maksimumin të fitoj besimin e trajnerit dhe të marr minuta”.

“Islanda është një kundërshtar që duhet vlerësuar, por shkojmë atje për të marrë tre pikët. Duhet të jemi të përgatitur dhe të shkojmë për të fituar”.

“E kam thënë që është herët të flasim për merkaton. Nuk e kam mendjen te merkato, fokusi është te kombëtarja këto dy javë. Është ende herët”.

“Është momenti im më i mirë, kam bërë një sezon të mirë. Kam shënuar shumë gola, dola kampion dhe jam i lumtur. Kam akoma më shumë për të dhënë, është ende fillimi. Kam pasur probleme nga dëmtimet më para dhe tani e kam marrë veten”.

“Të gjithë këtu janë profesionistë, vendimi i takon trajnerit. Pastaj ai vendos në fund. Do jem shumë i lumtur nëse me jep minuta dhe do bëj maksimumin t’i marr. Sulmuesit që ka marrë Reja janë më të mirët, nuk e kam problem me kë luaj. Të gjithë janë profesionistë”.