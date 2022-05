Pas 31 vitesh, Roma ka një shans të artë, luan një tjetër finale, këtë herë një ndeshje teke, një sfidë totale përballë Feyenoord, ku në tavolinë është trofeu i UEFA Conference League.

Për herë të fundit verdhekuqtë shijonin një trofe, jo Evropian, në 2008 Kupën e Italisë, duke mposhtur në finale Inter.

Ky është një moment i shumë pritur jo vetëm për tifozët e Romës por dhe për fansat e futbollit italian, të cilët nuk shijojnë një trofe evropian që nga vitit 2010, atëherë ishte Inter që i dhurojë Champions League.

Për ironi të fatit, sërish në një finale evropiane, në krye të një ekipi italian është sërish Jose Mourinho, një trajner që nuk ka humbur kurrë një finale të tillë, evropiane./m.j

