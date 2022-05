Kupa e Italisë/ Interi kthen ndeshjen ndaj Juventusit 4-2 dhe merr trofeun mes polemikave (Video)

Në minutën e 24-të, Vlahovic do kishte mundësi për të vendosur ekuilibrat, por nuk do ia dilte dot, pasi goditja e tij nuk është e saktë.

Pas gjysmë ore lojë, radhën e ka Dybala për të synuar kuadratin zikaltër, por edhe këtë herë pa rezultat.

Interi do dilte përpara në të 36-tën. Fillimisht do provonte Calhanoglu por topi do ndalej në mur, më pas Brozovic e dërgoi sferën në tribuna.

Pjesa e dytë do niste aty ku përfundoi e para. Presingu bardhezi shpërblehet me gola të Alex Sandro dhe Vlahovic, për përmbysjen.

Në minutën e 80-të, Lautaro pengohet në zonë dhe penallti.Calhanoglu mori përsipër ekzekutimin e saj, duke çuar shifrat në 2-2.

Interi do fitonte sërish penallti, por këtë herë do tundtte rrjetën Perisic.

4 minuta më pas, përsëri Perisic që tregon klasin e tij me një gjuajtje nga larg.