Nga Cameron, May te Johnson/ Analiza e “The Times”: Pse kryeministrat britanikë gabuan në qëndrimin ndaj Putinit!?

“The Times” është kthyer pas në vite për të hedhur dritë mbi fushatën ndëshkuese të Britanisë së Madhe ndaj Rusisë pas agresionit rus. Pikëpyetje ngrihen për faktin se asjë nga kryeministrat në vitet e fundit në Britaninë e Madhe nuk i dëgjoi thirrjet e Ukrainës pas pushtimit të Krimesë në 2014.

“Vitet pas hyrjes së ushtrisë ruse në Ukrainë në 2014, ministri britanik i ngarkuar për paraqitjen e kërkesave nga Kievi për ndihmë ushtarake ishte sekretari i mbrojtjes, Michael Fallon. Ai ishte njeriu që me ngurrim vazhdoi të thoshte “jo”. Fallon tani e shikon atë kohë me keqardhje të hidhur.

“Unë dhe ministria donim të bënim më shumë,” kujton ai. “Ne ishim të penguar dhe na penguan në kabinet të dërgonim ukrainasit armët që u nevojiteshin.”

Në publik, kryeministri David Cameron, këmbënguli se kriza e Ukrainës mund të zgjidhej vetëm me diplomaci – dhe për këtë arsye ishte e panevojshme t’i jepeshin armë vendit. Kjo ishte për shkak se, sipas Fallon, ata në krye të qeverisë kishin frikë se armatosja e Ukrainës do të tërhiqte zemërimin e Putinit.

“Disa në kabinet u ndjenë jashtëzakonisht fuqishëm se ne nuk duhet të bëjmë asgjë për të provokuar më tej Rusinë,” tha Fallon. “Mendova se ishte absurde. Rusët nuk kishin nevojë për ndonjë provokim. Ata ishin tashmë atje, duke dërguar njerëz përtej kufirit.”

Politika e Britanisë për të refuzuar t’i shesë armë Ukrainës vazhdoi për shtatë vjet. Në kohën kur Boris Johnson u bë sekretar i jashtëm në vitin 2016, Rusia kishte pushtuar gadishullin e Krimesë, kishte rrëzuar fluturimin MH17 të Malaysia Airlines dhe kishte dhënë mbështetje ushtarake për regjimin e pamëshirshëm të Presidentit Assad në Siri. Megjithatë, Johnson kërkoi një “normalizim” të marrëdhënieve me Rusinë, pavarësisht nga pushtimi i paligjshëm i Krimesë, dhe ishte një avokat i zëshëm i politikës së dërgimit të vetëm pajisjeve ushtarake jo-vdekjeprurëse në Kiev.

Solidaritet i palëkundur

Kishte pasur thirrje sirenash nga shumë prej kolegëve të tij konservatorë për të pajisur Ukrainën me armë që mund të pengonin agresionin e mëtejshëm rus. Argumentet e tyre ranë në vesh të shurdhër. Politika do të hiqej vetëm disa javë para pushtimit të këtij viti. Ajo i la ushtrisë ukrainase mungesë të armatimit të avancuar. Javën e kaluar, ndërsa ushtria ruse nisi një ofensivë të re në lindje të vendit, Presidenti Zelensky kritikoi ashpër Perëndimin për dështimin për të armatosur Ukrainën më shpejt, duke pretenduar se shumë jetë do të ishin shpëtuar. “Çdo vonesë në ndihmën ndaj Ukrainës u jep okupatorëve një mundësi për të vrarë më shumë ukrainas,” tha ai.

Vizita sekrete e Johnson me tren në Kiev këtë muaj u faturua nga Downing Street si një shfaqje e solidaritetit “të palëkundur” të Britanisë. Ishte një shans për Johnson që të merrte rolin e burrështetit botëror dhe të linte pas skandalin e partive kërcënuese për karrierën në shtëpi. Ai shtrëngoi duart me “mikun” e tij Zelensky, shëtiti nëpër qytet dhe ripohoi angazhimin e Britanisë për të intensifikuar sanksionet ndaj regjimit rus të Vladimir Putin.

Duke qëndruar me Zelensky në një konferencë për shtyp, Johnson njoftoi një paketë të re ndihme. “Ne do t’ju japim mbështetjen që ju nevojitet: mbështetje ekonomike, por gjithashtu, natyrisht, mbështetjen ushtarake mbrojtëse, në të cilën jam krenar të them se Britania e Madhe ndihmoi për të udhëhequr rrugën.”

Megjithatë, pas shfaqjes publike të unitetit ka një histori tjetër. Është ai që ngre pyetje serioze rreth asaj se sa mike e Britanisë ka qenë në Ukrainë që nga viti 2014. A bëri gjithçka që mundi për të kundërshtuar kërcënimin dhe a bëri Johnson vërtet “udhëheqës” në armatosjen e Ukrainës në gatishmëri për orën e saj nevojiten? A mund të kishte bërë Britania më shumë për të parandaluar Putinin nga fillimi i një pushtimi të përgjakshëm që tani ka marrë dhjetëra mijëra jetë?

Sunday Times ka intervistuar ministra, deputetë, zyrtarë ukrainas, nëpunës civilë dhe akademikë, të cilët përshkruajnë një inerci në politikën britanike ndaj Rusisë, e cila ata besojnë se i dha Putinit besimin e lojtarit se ai nuk do të përballej me hakmarrje serioze. Në vitet pas pushtimit të Krimesë, do të kishte shumë retorika të drejtuara kundër Kremlinit nga kryeministrat e njëpasnjëshëm britanik dhe sekretarët e jashtëm. Megjithatë, fjalët nuk u përputhën me veprime dhe u humbën një sërë mundësish të qarta për të sfiduar Putinin dhe aleatët e tij me bazë në Londër. E njëjta akuzë e pasivitetit, natyrisht, mund t’i drejtohet BE-së dhe aleancës së NATO-s. Kishte një përgjegjësi kolektive për të mbrojtur Ukrainën. Megjithatë, Britania me Shtetet e Bashkuara kishte një detyrim moral ndaj Ukrainës si nënshkruese të marrëveshjes së Budapestit të vitit 1994 që garantonte sigurinë e vendit në këmbim të dorëzimit të arsenalit të saj bërthamor të epokës sovjetike Rusisë.

Ndërsa SHBA dërgoi armë në Ukrainë për katër vjet para fillimit të luftës, Britania vazhdimisht rezistoi duke e bërë këtë derisa ishte tepër vonë. Pikëpamja nga Kievi ishte se Britania kishte llogaritur privatisht se Ukraina nuk do të ishte kurrë në gjendje të mbrohej, kështu që nuk ia vlente të rëndonte Putinin duke armatosur forcat e saj.

Britania e qetësoi gjithashtu Putinin duke ndihmuar për të mbrojtur në Londër pasurinë e oligarkëve që bënë dekretin e liderit rus. Akuza kundër oligarkëve ishte se ata ishin lejuar të vidhnin shuma të mëdha nga shteti rus nga Putin dhe, në këmbim, ai mund të kërkonte pasurinë dhe besnikërinë e tyre.

Kishte shumë thirrje që Britania të përballej me Putinin në një mënyrë që do të tregonte koston e lartë që do të duhej të paguante për shkeljen e ligjit ndërkombëtar. Presioni për të ndërmarrë veprime vendimtare u rrit shumë pas sulmit me armë kimike në Salisbury. Si rezultat, dy hetime parlamentare – nga komiteti i punëve të jashtme në 2018 dhe komisioni i inteligjencës dhe sigurisë në 2020 – kërkuan vendosjen e sanksioneve ndaj oligarkëve në Londër. Rekomandimet e komiteteve, megjithatë, u injoruan kryesisht nga qeveritë e May dhe Johnson. Ndërsa ishte Sekretar i Jashtëm, Johnson anashkaloi zbatimin e gjetjeve të komitetit të punëve të jashtme dhe më vonë, si kryeministër, vonoi publikimin e raportit të komitetit të inteligjencës. Britania nuk sanksionoi në mënyrë të pavarur asnjë oligark me asete të njohura në Mbretërinë e Bashkuar derisa Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt.

Kishte një sërë arsyesh për këtë inerci. Një gjë domethënëse, pretendojnë disa, ishte marrëdhënia komode midis qeverisë dhe rusëve të pasur që argëtonin ministrat; i dha para Partisë Konservatore; solli pasuri në Londër; dhe fitoi asete të rëndësishme kombëtare si një gazetë dhe klube futbolli në Premier League. Politikanë të tjerë të lartë thonë se qeveria ishte thjesht shumë e frikësuar për të provokuar gjigantin rus. Sir Gerald Howarth, një ish-ministër për strategjinë ndërkombëtare të sigurisë, e përshkruan dështimin për të forcuar mbrojtjen e Ukrainës si një “tradhti”. Ai tha: “Ne i kemi dhënë [Putinit] dritë jeshile pas dritë jeshile pas dritë jeshile. Pas [pushtimit] të Krimesë në 2014, ai ishte në gjendje të vepronte pa u ndëshkuar plotësisht; ai ishte në gjendje të vepronte me pandëshkueshmëri të plotë mbi [sulmin e Salisbury-t]. Me çfarë dreqin po luajnë këta njerëz? Ne kurrë nuk e kemi sfiduar atë. . . Putini ka llogaritur se ne jemi shumë të dobët, shumë të lagur për t’i rezistuar atij.”

Gjatë viteve të tij si sekretar i mbrojtjes, midis 2014 dhe 2017, Fallon thotë se ukrainasit ishin “të dëshpëruar” për të blerë armë britanike.

Rusët ishin të pajisur me raketa-hedhës moderne, artileri dhe tanke të operuara shpesh nga forcat e tyre speciale shumë të trajnuara, ndërsa ushtarët ukrainas ndonjëherë liheshin duke luftuar vetëm me AK47 nga epoka sovjetike. Një burim i kabinetit po lobonte që qeveria të bënte më shumë për Ukrainën. “Ne mund t’u kishim dhënë atyre raketa antitank,” tha ai. “Ne mund të kishim siguruar municion për t’u marrë me tanke. Mund të kishim dhënë shumë më tepër inteligjencë. Ne mund të kishim dhënë më shumë në të gjithë bordin. Ishte thjesht nervozizëm nga pala britanike që Britania do të përfundonte në një situatë konflikti me Rusinë.”

Kishte gjithashtu mbështetje nga udhëheqja e ushtrisë për të ndihmuar Ukrainën të përditësonte armatimin e saj të vjetër. Fallon kujton: “Shefat [ushtria] menduan fuqishëm se ne nuk duhet të injorojmë kërcënimin në kontinentin tonë.” Por Fallon dhe ushtria e humbën argumentin. Pra, përgjigja e qeverisë ndaj lutjeve të përsëritura të Kievit për armë ishte shpallja në tetor 2014 e një pakete ndihme ushtarake jo-vdekjeprurëse: komplete mjekësore, veshje dhe pajisje dimërore, parzmore, helmeta dhe karburant. Më vonë kjo do të plotësohej me ofrimin e trajnimit mjekësor, logjistik dhe të këmbësorisë nga 75 personel ushtarak britanik “joluftarak” në koordinim me vendet e tjera të NATO-s. Megjithatë, politika e qeverisë për ndalimin e shitjeve të armëve në Ukrainë do të ndiqet edhe për shtatë vite të tjera.

Që në ditët e para, refuzimi për t’i shitur armë Kievit ishte një pozicion i diskutueshëm që u kritikua nga deputetë nga të dy palët e Komunave dhe u krahasua me politikën e zbutjes kundër Gjermanisë naziste në vitet 1930.

Johnson kishte qenë një figurë e suksesshme e fushatës së suksesshme Vote Leave dhe Kremlini besohej gjerësisht se mbështeste Brexit-in, sepse ai dobësoi supershtetin në rritje të Bashkimit Evropian që po kërcënonte të tërhiqte vendet kryesore në kufijtë e tij. Në të vërtetë, ndërsa ishte në gjurmët e fushatës së Brexit, Johnson ishte përshkruar si një “apologjist për Putinin” nga Carl Bildt, ish-kryeministri suedez, pasi e quajti BE-në një “forcë për destabilitet” antidemokratike përgjegjëse për pushtimin rus të Ukrainës në 2014.

Kremlini sigurisht që kishte të drejtë të besonte se emërimi i Johnson mund të ndryshonte marrëdhëniet. Në bisedën e tij të parë me Sergey Lavrov, ministrin e Jashtëm rus, më 11 gusht 2016, Johnson e bëri të qartë se dëshironte një marrëdhënie të re “konstruktive” me Rusinë. Kjo u raportua si një kërkesë për një “normalizim” të marrëdhënieve nga ministria e jashtme ruse.

U bënë marrëveshje që Johnson të bëhej ministri i parë britanik që viziton Moskën që nga pushtimi i Ukrainës. Dega e ullirit që i ofrohej Rusisë nuk u mbështet në mënyrë universale në Whitehall. Atasheu britanik i mbrojtjes në Moskë thuhet se ka rënë vazhdimisht këmbanat e alarmit për kërcënimin e Putinit dhe kotësinë e përpjekjes për të riparuar marrëdhëniet.

Por Johnson kishte qëndrim të kundërt. Sipas një kolegu të kabinetit: “Johnson dikur pyeste veten pse ne u përpoqëm kaq shumë për të përmirësuar marrëdhëniet me autokratët në Gjirin Persik dhe se nuk po përpiqeshim me Moskën.” Ish-ministri nuk u pajtua me këtë argument. “Pushtimi i Krimesë duhet të ishte fundi i iluzionit,” tha ai.

Shërbimet e inteligjencës po paralajmëronin gjithashtu për kërcënimin rus. Andrew Parker, atëherë kreu i MI5, i tha The Guardian në nëntor 2016 se Rusia ishte aktive në Mbretërinë e Bashkuar dhe duke përdorur fuqitë e saj “për të shtyrë politikën e saj të jashtme jashtë vendit në mënyra gjithnjë e më agresive – duke përfshirë propagandën, spiunazhin, përmbysjen dhe sulmet kibernetike”.

Kjo u pranua nga Johnson në parlament dy muaj më vonë. Ai pranoi se “Kremlini i Putinit është në gjendje të gjitha llojet e mashtrimeve shumë të pista, të tilla si lufta kibernetike”, por, megjithatë, ai ishte ende i etur për të ndërtuar ura. “Do të ishte marrëzi për ne që të demonizojmë Rusinë ose ta shtyjmë Rusinë në një cep,” argumentoi ai, “kështu që kërkohet një strategji e dyfishtë e angazhimit dhe vigjilencës”.

Johnson do të takohej me Lavrovin në Moskë në prill 2017, por udhëtimi u shty pas një sulmi me armë kimike në qytetin sirian Khan Shaykhun nga forcat e mbështetura nga Rusia të Asadit. Të paktën 89 persona u vranë dhe 500 u plagosën në sulmin me gaz sarin.

Paralajmërimet vazhduan. Në nëntor, The Times raportoi se më shumë se 150,000 llogari ruse në Twitter – shumë prej tyre përhapnin propagandën e Putinit – kishin peshuar në referendumin e Brexit vetëm disa ditë para votimit.

Johnson u pyet në një seancë të zgjedhur të komisionit atë muaj nëse ai kishte parë ndonjë ndikim rus në zgjedhjet apo referendumet britanike. “Unë nuk kam parë asnjë provë për këtë,” u përgjigj ai me lëkundje ndërsa shikonte ndihmësin e tij për udhëzim. “Jo, nuk kam parë, as sallam, niet.” Megjithatë, më 13 nëntor 2017, si kryeministre, mbajti një fjalim novator në Guildhall në Londër, në të cilin ajo akuzoi Rusinë për drejtimin e fushatave kibernetike keqdashëse “për të mbjellë përçarje në Perëndim dhe për të minuar institucionet tona”.

Por ajo ishte në ankth të mos krijonte një Luftë të re të Ftohtë. “Pra, ndërkohë që duhet të kemi kujdes, ne duam gjithashtu të angazhohemi, prandaj në muajt e ardhshëm sekretari i jashtëm do të vizitojë Moskën.”

Dy ditë përpara takimit të parë të shumëpritur në Moskë, më 20 dhjetor 2017, ish-ministri konservator John Whittingdale siguroi një debat në parlament për të ngritur shqetësimet e tij për atë që kishte parë gjatë një udhëtimi në Donbas si kryetar i partisë gjithëpartiake. grupi parlamentar për Ukrainën.

Ai kishte vizituar një fabrikë të prodhimit të koksit në qytetin Avdiivka që ishte dëmtuar nga bombardimet ruse dhe një spital ushtarak në Dnipro që trajtonte ushtarët e plagosur. Në atë kohë, forcat e mbështetura nga Putini mbanin kontrollin e rreth një të pestës së territorit sovran të Ukrainës, por Britania ende po kërkonte një zgjidhje diplomatike pas tre vjet bisedimesh joproduktive. Në një vizitë të veçantë në qytetin e Mariupolit, Whittingdale iu tha se duheshin armë sepse kishte “një shans shumë të fortë” për një avancim të mëtejshëm ushtarak rus. Komandanti i forcave ukrainase parashikoi që qyteti port do të ishte “i pari në radhë” në sulm. Në debatin, i cili u ndoq nga dy duzina deputetë, Whittingdale sugjeroi se dështimi për të mbështetur siç duhet Ukrainën në rezistencën e saj ndaj inkursionit rus do të rezultonte të kujtonte marrëveshjen fatkeqe në të cilën Neville Chamberlain lejoi Gjermaninë naziste të aneksonte pjesë të mëdha të Çekosllovakisë në 1938

Tre ditë para Krishtlindjeve 2017, Johnson u bë ministri i parë që vizitoi Moskën për pesë vjet. Në konferencën për shtyp më pas, ai u ul i pakëndshëm me Lavrov dhe përmendi me përkushtim një listë të “vështirësive” mbi Ukrainën dhe sulmet kibernetike që Britania nuk mund t’i injoronte. Megjithatë, ai ishte ende optimist se Britania mund të bënte biznes me Rusinë. Vendi paraqiti një treg të madh dhe të pashfrytëzuar eksporti për mallrat britanike tani që MB do të largohej nga BE. “Kam kënaqësinë të them se ka rritje të eksporteve të patate të skuqura britanike për kazan në Rusi dhe pavarësisht nga të gjitha vështirësitë besoj se 300 Bentley u shitën këtë vit në Rusi,” tha Johnson i entuziazmuar. Dështimi për ta marrë seriozisht Rusinë po fillonte të frustronte drejtuesit më të lartë të ushtrisë. Katër javë pas takimit të Moskës, gjenerali Sir Nick Carter, shefi i shtabit të përgjithshëm, e përshkroi Rusinë si kërcënimin më të madh për Mbretërinë e Bashkuar, e cila “mund të nisë armiqësi më shpejt se sa ne e presim”. Carter paralajmëroi se Rusia po ndërtonte një ushtri gjithnjë e më agresive me një “sasi të jashtëzakonshme të aftësisë”. Ai shtoi: “Më tepër si një sëmundje ngjitëse kronike, ajo do të zvarritet mbi ne dhe aftësia jonë për të vepruar do të kufizohet dukshëm – dhe ne do të jemi humbësit e kësaj gare,” tha ai.

Deri në mars 2018 Rusia po vazhdonte të nxiste konfliktin mes nacionalistëve në Donbas. Në të njëjtën periudhë katërvjeçare, Partia Konservatore kishte marrë 1.5 milionë funte nga donatorët e lidhur me Rusinë. May u raportua se donte të dobësonte këtë lidhje financiare, por qeveria e saj po merrte edhe më shumë para nga rusët që po shpërnguleshin në Britani nëpërmjet skemës së “vizave të arta” që u lejonte të huajve të pasur mundësinë për të blerë të drejtën për të jetuar. Mbretëria e bashkuar.

Momenti që mund të kishte ndryshuar gjithçka erdhi më 4 mars 2018. Ishte një pasdite e ftohtë, por me diell, kur një burrë dhe një grua më e re u gjetën duke shkumëzuar nga goja dhe duke rënë e pa ndjenja në një stol parku në qendër të Salisbury. Ata u identifikuan si kolonel Sergei Skripal, 66 vjeç, një ish-oficer i inteligjencës ushtarake ruse, dhe vajza e tij Yulia, 33. Koloneli Skripal ishte liruar në një shkëmbim spiun me Moskën tetë vjet më parë.

Skripalët ishin helmuar të dy me agjentin nervor rus novichok, por mjekët në spitalin e qarkut të Salisbury arritën t’u shpëtonin jetën. Nick Bailey, një rreshter detektiv me policinë e Wiltshire, gjithashtu u helmua dhe mbijetoi. Dy vrasësit rusë – Anatoly Chepiga, një kolonel ushtarak i dekoruar shumë dhe Alexander Mishkin, një mjek në shërbimin e inteligjencës ruse – hodhën një shishe parfumi që përmbante novichok, i cili vrau Dawn Sturgess, katër muaj më vonë. Policia zbuloi se brenda shishes kishte mjaft agjent nervor për të vrarë mijëra njerëz.

Britania kishte pak dyshime se Kremlini qëndronte pas sulmeve dhe May dëboi 23 diplomatë rusë. Kremlini u përgjigj në të njëjtën mënyrë. Ai dëboi më shumë se 100 zyrtarë britanikë dhe ndërkombëtarë dhe e quajti May “të çmendur” për fajësimin e Rusisë.

Një dënim tjetër i vogël iu imponua Kremlinit nga Britania, përveç gjesteve simbolike, si p.sh. Johnson tërhoqi ftesën për Lavrov për një takim të kthimit në Londër dhe familja mbretërore që bojkotoi finalet e Kupës së Botës në Rusi.

Pas sulmit në Salisbury, qeveria nuk ndërmori asnjë veprim për të goditur oligarkët me bazë në Londër të Putinit, por në anën tjetër të Atlantikut, Donald Trump vendosi sanksione ndaj shtatë oligarkëve me lidhje të ngushta me Putinin. “Oligarkët dhe elitat ruse që përfitojnë nga ky sistem i korruptuar nuk do të jenë më të izoluar nga pasojat e aktiviteteve destabilizuese të qeverisë së tyre,” paralajmëroi Steven Mnuchin, sekretari i Thesarit të SHBA-së.

Midis tyre ishte bashkëpunëtori i Putinit, Oleg Deripaska, një miliarder me një portofol pronash shumëmilionëshe në MB, kompania e aluminit të të cilit kishte furnizuar ushtrinë ruse, sipas provave të dhëna parlamentit. Do të kalonin edhe katër vite të tjera përpara se Britania të sanksiononte Deripaskën – dhe vetëm atëherë pas pushtimit të dytë të Ukrainës . SHBA kishte qenë vazhdimisht më proaktive në sanksionimin e aleatëve të dyshuar të Putinit. Pas pushtimit të vitit 2014, ajo kishte vendosur sanksione ndaj oligarkëve si Vladimir Yakunin, një ish-partner biznesi dhe ish-koleg i Putinit në KGB.

Yakunin ka lidhje familjare në MB dhe thuhet se ka grumbulluar një pasuri nga drejtimi i Hekurudhave Ruse në pronësi të shtetit. Ai ka shkruar një libër, të botuar në Londër në vitin 2018, i cili mbështet Putinin. Por ai u sanksionua nga Britania vetëm këtë muaj. Në atë kohë, Britania u pajtua me regjimin e sanksioneve të BE-së, i cili kishte vendosur një sërë sanksionesh ekonomike dhe individuale pas pushtimit të vitit 2014. Megjithatë, sanksionet ndaj personave të përmendur ishin kryesisht ndaj ushtarëve, zyrtarëve dhe politikanëve të lidhur me inkursionin në Krime. Shumë pak nga oligarkët e Putinit ishin në shënjestër.

Në muajt pas sulmit në Salisbury, Johnson tha se mungesa e veprimit në krahasim me SHBA ishte për shkak se Britania kishte “qasjen e saj”, por nuk tha se çfarë ishte kjo. Kjo shkaktoi zemërim në Amerikë, ku një zyrtar pyeti nëse kishte ndonjë pikë për të vendosur sanksione kur aleatët e Kremlinit mund t’i anashkalonin ato në Britani. Shtetet e Bashkuara po ecnin përpara gjithashtu me armatosjen e Ukrainës. Në vitin 2018, qeveria amerikane filloi t’i shesë vendit qindra raketa antitank Javelin për të penguar agresionin e mëtejshëm nga Rusia.

Që nga pushtimi i parë, Fallon ishte lobuar vazhdimisht për më shumë armë nga Petro Poroshenko, asokohe president i Ukrainës, gjatë vizitave vjetore në Kiev. Por Johnson qëndronte pas politikës së qeverisë së tij për ndalimin e armëve. “Mbretëria e Bashkuar po kontribuon në përpjekjet për të shmangur ndërhyrjen ushtarake ruse me pajisjet jovdekjeprurëse që ne kemi rënë dakord të dërgojmë në Ukrainë”, tha ai në një debat parlamentar të korrikut 2017. “Me ndihmën britanike, besoj se po mbizotëron dhe do të mbizotërojë”.

Kjo pikëpamje optimiste ishte një kontrast i drejtpërdrejtë me qëndrimin e marrë nga amerikanët, sipas një burimi që ishte ministër në atë kohë. SHBA-ja kishte vendosur të furnizonte raketa antitank “sepse ukrainasit po zhyten në Donbas” dhe “nuk po shpëtonin nga rusët”, tha burimi.

Një tjetër burim i lartë konservator tha se qeveria e tij kishte “përkulur në majë të gishtave rreth Kremlinit”. Ai besonte se Rusia mund të ishte larguar nga pushtimi i Ukrainës për herë të dytë nëse Britania do të kishte pranuar kërkesën e saj për armë. “Kjo e bëri Ukrainën një objektiv shumë më tërheqës në sytë e tyre, sepse ne nuk po i armatosnim. Dhe ne dukej sikur nuk kishim vullnet politik për t’iu kundërvënë Rusisë ose në të vërtetë për të ndihmuar Ukrainën, “tha ai.

Sulmi në Salisbury shkaktoi një fokus të ripërtërirë të medias mbi lidhjet e Partisë Konservatore me rusët e pasur, të cilët ishin ndër financuesit e saj. Atë vit, 2018, partia mori 700,000 £ në donacione të lidhura me Rusinë, shuma më e lartë deri më tani.

Rusia ishte gjithashtu nën një vëzhgim të shtuar nga parlamenti. Një hetim mbi kërcënimin e paraqitur nga Kremlini kishte filluar në nëntor 2017 nga komiteti i inteligjencës dhe sigurisë. Një pjesë e detyrës së saj ishte të shqyrtonte akuzat për ndërhyrje ruse në politikën britanike, duke përfshirë Brexit-in dhe referendumet e pavarësisë skoceze. “Rusët duan Brexit sepse janë shumë të etur për të prishur kohezionin e Evropës Perëndimore,” tha kryetari i komitetit, Dominic Grieve, një mbështetës i Remain, në fillim të hetimit të tij.

Parajsa në det të hapur

Një seri dëshmitarësh të tjerë në komitet përshkruan mekanizmin me të cilin fondet e paligjshme transferoheshin nga Rusia në parajsat e fshehta britanike në det të hapur dhe më pas u përdorën për të blerë pallate në Londër, aksione në kompani dhe jahte të shtrenjta.

Raporti i bëri thirrje qeverisë të identifikojë dhe sanksionojë individët në MB të lidhur me Kremlinin. Qëllimi ishte të trajtoheshin njerëzit që lehtësonin punën e Putinit sikur të ishin pjesë e regjimit, sipas Bob Seely, një deputet konservator në komitet. “Ne besuam se duhet të ishin ndërmarrë veprime kundër tyre,” tha ai.

Ai dha si shembull Roman Abramovich, pronarin e klubit të futbollit Chelsea: “Ai është shumë i popullarizuar në pjesë të Londrës. Dhe politikanët janë të ndjeshëm ndaj këtij popullariteti.”

Përgjegjësia për të luftuar Rusinë ra mbi supet e reja në korrik 2018 pasi Johnson dha dorëheqjen si sekretar i jashtëm në një mosmarrëveshje mbi planet e May për Brexit. Zëvendësuesi i tij ishte Jeremy Hunt, i cili, duke parë mbrapa, nuk kujton asnjë diskutim të vetëm për shënjestrimin e oligarkëve. “Nuk më kujtohet t’i kem fare ato, në fakt. Jo, nuk mendoj kështu”, tha ai muajin e kaluar. “Përgjithësisht mendova se duhet të jemi më të ashpër. Por nuk mbaj mend të kemi pasur diskutime për këtë pikë.”

Ishte gjatë kohës kur Johnson ishte jashtë detyrës që ai bëri një pranim të rrallë. Në shtator 2018, Johnson u pyet në një darkë për mbledhjen e fondeve në Uashington për gabimin e tij më të madh. Ai u përgjigj: “Kur u bëra sekretar i jashtëm, mendova se nuk kishte asnjë arsye objektive pse të ishim kaq armiqësorë ndaj Rusisë. . . Bëra gabimin klasik duke menduar se ishte e mundur të kishim një rivendosje me Rusinë. Doja të angazhohesha me Putinin dhe Sergej Lavrov.” Ai tha se tani e ndjente se ky ishte një “punë budallai”.

Kur Johnson u kthye në detyrë si kryeministër në korrik 2019, komiteti i inteligjencës dhe sigurisë po finalizonte raportin e tij për Rusinë. Puna kishte zgjatur pothuajse dy vjet – dhe në ata muajt e fundit po ndodhte një proces i gjatë redaktimi për të mbrojtur sekretet shtetërore. Kryetari i saj, ish-prokurori i përgjithshëm Dominic Grieve, kishte pritur që raporti i përfunduar të publikohej brenda ditëve kur i dërgohej Johnson në fund të tetorit. Por asgjë nuk ndodhi.

Gjatë fushatës, Johnson u sfidua në Radio 5 Live për lidhjet financiare të partisë së tij ruse dhe vendimin e tij për të vonuar raportin për Rusinë. Johnson zgjodhi të festonte fitoren e tij komanduese zgjedhore në dhjetor 2019 në festën e 60-vjetorit të ditëlindjes së ish-spiunit të KGB-së, Alexander Lebedev.

Më në fund sanksionet

Në kohën kur dalja nga BE u finalizua muajin tjetër, pandemia Covid-19 po vinte nga Kina dhe bota ishte gati të ndryshonte. Të enjten më 19 mars 2020, Johnson u detyrua të luftonte me vendimin më të madh të karrierës së tij. A do të shkriheshin tregjet financiare nëse ai mbyllte të gjithë Londrën?

Dominic Raab, si sekretar i jashtëm, më në fund ndërmori veprimin që ishte premtuar në përgjigje të raportit të komitetit të punëve të jashtme dy vjet më parë. Ai njoftoi se kufizimet po vendoseshin për 25 rusë duke përdorur Aktin e Sanksioneve dhe Kundër Pastrimit të Parave të vitit 2018 për herë të parë.

Ata që u vunë në shënjestër ishin kryesisht zyrtarë të mesëm dhe të ulët, të cilët ishin lidhur me vdekjen e auditorit Sergei Magnitsky në paraburgim. Asnjë nga zyrtarët nuk besohej të kishte pronë ose pasuri të konsiderueshme në MB.

Ndërhyrja e Brexit

Ndikimi rus në MB ishte bërë “normalja e re”. Deputetët vunë në dukje se oligarkët ishin në gjendje të blinin një vend në institucionin britanik duke përdorur financat e tyre të paligjshme.

Lajmi kryesor nga raporti ishte për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Komiteti zbuloi se kishte disa prova “të besueshme” me burim të hapur se Rusia ishte përpjekur të ndërhynte në referendumin e pavarësisë skoceze të vitit 2014. Megjithatë, deputetët ishin të frustruar nga dështimi i qeverisë për të kryer ndonjë hetim kuptimplotë për ndërhyrjen ruse në votimin e Brexit.

Qeveria i hodhi poshtë në masë të madhe propozimet kryesore të raportit.

Luftarak vrastare

U desh mobilizimi i makinës së madhe luftarake ruse që qeveria të vepronte më në fund. Ndërsa më shumë se 100,000 trupa ruse u grumbulluan në kufi në fund të janarit, Britania më në fund ra dakord të dërgonte armë antitank për ushtrinë ukrainase.

Kërcënimi i pushtimit i dha qeverisë britanike një shtysë të re llojin e aktivitetit të fokusuar që dy komisionet parlamentare kishin thirrur për vite më parë. Papritur, Johnson – i ndjekur nga pretendimet për thyerjen e rregullave të Covid në Downing Street – ishte i etur të merrte veprime kundër Rusisë. Më 10 shkurt, Liz Truss, tani sekretarja e jashtme, prezantoi “një paketë të paprecedentë sanksionesh të koordinuara” që mund të përdoreshin nëse Rusia pushtonte. Objektivat do të përfshijnë bankat, sektorin e energjisë dhe individët me lidhje të ngushta me Kremlinin.

Johnson urdhëroi NCA të gjurmonte “asetet e korruptuara ruse të fshehura në MB”u njoftua se më në fund do të futej regjistri i pronave në pronësi të kompanive të huaja të errëta.

Brenda tre javësh nga pushtimi i Ukrainës më 24 shkurt, qeveria kishte vendosur sanksione ndaj 18 oligarkëve rusë me një pasuri të kombinuar prej 30 miliardë £. Ata përfshinin Abramovich; Alisher Usmanov, i cili ka pasur lidhje të forta financiare me klubet e futbollit Arsenal dhe Everton; dhe Andrey Guryev Jr, familja e të cilit kuptohet se zotëron Witanhurst, shtëpinë më të madhe në Londër pas Pallatit Buckingham.

Ndërkohë, bombardimet ruse të Ukrainës vazhdojnë. Në fjalimin e tij javën e kaluar, Presidenti Zelensky e shprehu thjesht argumentin: “Nëse do të kishim akses në të gjitha armët që na duhen, të cilat i kanë partnerët tanë dhe të cilat janë të krahasueshme me armët e përdorura nga Federata Ruse, ne do ta kishim përfunduar tashmë këtë luftë. ”