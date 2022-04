Vladimir Putin është jashtëzakonisht diskret për femrat në jetën e tij. Por sanksionet perëndimore po hedhin dritë mbi të gjitha vajzat që kanë pasur lidhje me të, si dhe vajzat e tij, të cilat po bëjnë jetë luksoze në Perëndim, me paratë e vjedhura nga populli rus, shkruan Nypost.

Ja kush janë gratë që kanë fituar zemrën ‘e zezë’ të Vladimir Putin, sipas ‘NYpost’:

Lyudmila Shkrebneva

Një stjuardesë ruse, e cila u martua me Vladimir Putinin në vitin 1983. Ajo ishte zyrtarisht “zonja e parë” e vendit kur Putin u bë për herë të parë president në vitin 2000, por deri atëherë ata jetonin të ndarë.

Dy vajzat e tyre janë tani në listën e sanksioneve nga SHBA:

Maria Putina, 36 vjece, e cila përdor mbiemrin Vorontsova dhe është bashkëpronare e Nomenko, një firmë investimesh për kujdesin shëndetësor.

Vajza tjetër e tyre Katerina Tikhonova, 35 vjece, një ish-balerinë që drejton një nismë për inteligjencën artificiale në Universitetin Shtetëror të Moskës.

Maria po jetonte mes luksit në Holandë dhe po dilte me një shtetas holandez, i quajtur Jorrit Faasen, i cili kishte një punë me pagesë shumë të lartë, të lidhur me sektorin e naftës dhe gazit të Rusisë.

Por ata u dëbuan dhe u detyruan të ktheheshin në Rusi në vitin 2014 pas rrëzimit të një avioni të Malaysian Airlines që la 298 të vdekur, përfshirë 193 holandezë.

Katerina, ndërkohë, u martua me Kirill Shamalov në vitin 2013 – dhe më pas ai u bë miliarderi më i ri i Rusisë, si drejtor dhe pjesërisht pronar i Sibur, një kompani ruse nafte. Ata u divorcuan në vitin 2018.

Ndërkohë, Putin dhe Lyudmila u divorcuan në vitin 2014.

Që atëherë ajo është rimartuar dhe është zhvendosur në jug të Francës.

Burri i saj i ri, Artur Ocheretny, është dy dekada më i ri se ajo, sipas Projektit të Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.

Svetlana Krivonogikh

Në vitin 2003, Putin thuhet se kishte një histori dashurie me sanitaren, e cila u bë dashnorja e tij, dhe punonte në një nga komplekset luksoze ruse.

Krivonogikh tani jeton në Monako, në një apartament me vlerë rreth 4.1 milionë dollarë të blerë nga një firmë misterioze offshore që u ekspozua në Pandora Papers vjeshtën e kaluar – me vajzën e saj 19-vjeçare, Luiza Rozova, e cila njihet gjithashtu si Elizaveta Krivonogikh.

Rozova ka postuar foto ku shihet duke bërë një jetë luksoze.

Nëna e saj, ndërkohë, ka një biznes prej 95 milionë dollarësh dhe një jaht superluksoz.

Ajo është madje një bashkëpronare e Bank Rossiya, një nga bankat më të mëdha private në Rusi, e themeluar me para nga Partia Komuniste në vitet 1990.

Alina Kabaeva

Putin besohet të jetë martuar më pas me këtë gjimnaste olimpike dhe ka pasur katër fëmijë me të – dy vajza binjake dhe dy djem, të cilët kanë lindur të gjithë në Zvicër.

Kabaeva ishte me sa duket myslimane dhe ishte konvertuar në ortodokse ruse për hir të Vladimir Putinit, thonë burimet. E njohur si “Eva Braun” e Putinit, Kabaeva dhe fëmijët e tyre besohet se jetojnë në Zvicër. Miqtë thuhet se po i kërkojnë asaj që të përdorë ndikimin që ka tek Putin për të ndaluar luftën ne Ukraine.

Victoria Lopyreva

E dashura e supozuar e Putinit është një personazh televiziv rus dhe Miss Rusia 2003, e cila në vitin 2018 u bë ambasadore zyrtare e Kupës së Botës dhe drejtoreshë e konkursit Miss Rusia.

Ajo tani thuhet se jeton me një rus të quajtur Igor Bularov.

