Trupat që mbërrinin nga zona e Kharkiv-it do të përpiqeshin t’u bashkoheshin atyre që vinin nga Krimea për të mbyllur ukrainasit në një xhep. Por manovra nuk duket e realizueshme

Humbje shumë më të ulëta se ato të shpallura nga armiqtë dhe një ndryshim strategjie, ndoshta për t’i dhënë Putinit atë “fitore” që mund ta bindë atë të hyjë përfundimisht në negociata serioze për paqen.

Ishte Zëvendës Shefi i Shtabit Sergei Rudskoi ai që njoftoi se Operacioni Special Ushtarak në Ukrainë tani do të fokusohet në “çlirimin” e Donbass. Trupat që përparuan nga zona e Kharkiv-it do të përpiqeshin t’u bashkoheshin atyre që dolën nga Krimea për të mbyllur në një xhep të gjitha forcat ukrainase që përballeshin me separatistët pro-rusë të Donetskut dhe Luganskut të mbështetur nga ushtria ruse. 40 për qind e trupave speciale të Kievit do të bllokoheshin.

Është një manovër për të cilën flitet prej kohësh, por që për momentin, sipas ekspertëve perëndimorë, nuk do të ishte e realizueshme, duke pasur parasysh rezistencën e luftëtarëve ukrainas. Deri më tani, shpjegoi gjenerali, njësitë e tjera kanë mbajtur forca të mëdha të bllokuara rreth qyteteve të veriut dhe jugperëndimit që përndryshe mund të kishin ndihmuar ukrainasit në Lindje. Dhe këto kontingjente nuk hynë në qytete vetëm “për të minimizuar viktimat civile”. Por një event i tillë “nuk përjashtohet”. Është gjithashtu e mundur që pasi të pushtohet i gjithë Donbasi, ushtria të rifillojë ofensivën drejt Kievit dhe Odesës.

Versioni rus i ngjarjeve jep një pamje krejtësisht të kundërt të situatës siç e njohim ne.

Sipas rusëve viktimat janë vetëm 1351 dhe jo dhjetë apo pesëmbëdhjetë mijë siç thotë NATO. Numri i përgjithshëm i të lënduarve është 3825.

Rusët thonë se operacioni po shkon saktësisht sipas planit, me 276 lokacione të kapura dhe 14,000 armiq të vrarë. Tabloja e vizatuar nga Rudskoi është triumfale: «Ne praktikisht kemi shkatërruar forcat ajrore të Ukrainës dhe sistemet e mbrojtjes kundërajrore, 112 avionë nga 152 dhe 75 helikopterë nga 149; 16 aeroporte të papërdorshme; 1,587 tanke dhe automjete të blinduara në 2,416 të shkatërruara, 636 armë dhe raketahedhës në 1,509 ». Nga 36 dronët e furnizuar nga Turqia në Kiev, vetëm një mbetet i paprekur.

Gjenerali më pas bëri një fotografi të armëve të furnizuara nga Perëndimi në Ukrainë deri më sot, topave, armëve antitank (3800 duke përfshirë Javelin, Milan, Panzerfaust 3, Konkurs, Nlaë dhe Stinger, ato të përdorura në Afganistan kundër trupave sovjetike). Dhe ai përsëriti kërcënimet e zakonshme: me mbylljen e hapësirës ajrore të Ukrainës, forcat ruse “do të reagonin menjëherë”. Nëse ukrainasit vazhdojnë të rezistojnë, kjo nuk është me zgjedhjen e tyre, por vetëm sepse në të gjitha departamentet “elementë neo-nazistë janë infiltruar dhe terrorizojnë” këdo që dëshiron të dorëzohet. Po të vdekurit nëpër qytete? Shpjegimi i gjeneralit është i thjeshtë: “Dorëzimi nga autoritetet e dhjetëra mijëra armëve të vetme edhe kriminelëve të liruar nga burgjet ka çuar në banditizëm, grabitje dhe vdekje të civilëve”./ Përshtati në shqip nga Corriere, Shqiptarja.com