Një ushtar rus është filmuar duke qarë pasi u kap në qytetin ukrainas të Sumit.

Në një video të publikuar në rrjetet sociale, i riu preket nga irritimi i banorëve të qytetit për faktin se ka shkelur vendin e tyre.

Ai mblidhet dhe fillon të qaj. Në video shkruhet se përgjegjës për dhimbjen e këtij të riu është presidenti rus Vladimir Putin që ka urdhëruar sulmin ndaj Ukrainës.

Videoja e ushtarit rus që u “thye” në sytë e ukrainasve po bën xhiron e botës.

🔴A captured Russian soldier was seen crying after the public’s reaction in the city of Sumy. The reason for this and many others is Putin.#Kiev #Ukraine #StopRussia #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #StandWithUkriane pic.twitter.com/Z8wuQ24Zq5

— #STOPWAR (@kraloyunsa) February 26, 2022