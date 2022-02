Pushtimi në shkallë të gjerë i Rusisë në Ukrainë është në ditën e dytë.

Deri më tani, provat konkrete aktuale të avionëve të humbur në aksion, qoftë rus apo ukrainas, kanë qenë të kufizuara, për të mos thënë të pakta, teksa hedhin poshtë për një luftë ajrore.

Mes kësaj atmosfere konfuze, historia e “Fantazmës së Kievit” një piloti hero ukrainas po merr krahë duke u shpërndarë herë si legjendë dhe herë si e vërtetë mes banorëve lokalë.

Ai drejton një avion MiG-29 Fulcrum, i cili raportohet se ka shënuar një numër të madh suksesesh gjatë këtyre dy ditëve të fundit që mbron qiellin e kryeqytetit duke rrëzuar gjashtë avionë armiq.

Në rrjetet sociale kanë qarkulluer video të këtij avioni që qarkullon herë pas here në qiellin e Kievit “në kërkim të preve të tjera” që vijnë nga toka ruse./m.j

Reports are coming that a Ukrainian pilot has shot down 6 Russian Aircraft today and might have possibly become the first 21st century fighter ace.

The pilot, known as “the Ghost of Kyiv” and his MiG-29 were seen in numerous videos from today.

— Visegrád 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) February 25, 2022