Qeveria mblodhi më shumë para vitin e shkuar. Ecuria pozitive e të ardhurave, në një pjesë të konsiderueshme u ndikua nga shtrenjtimi i çmimeve të produkteve dhe rritja e kërkesës për konsum. Referuar të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, gjatë 2021-shit u mblodhën 510 miliard lekë nga 425 miliard në 2020-n, duke shënua kështu një rritje me 85 miliard lekë.

Për ekspertë të ekonomisë treguesi është pozitiv për qeverinë, por jo dhe aq për familjet shqiptare.

Në linjë të ngjashme me të ardhurat shkuan edhe shpenzimet vitin e shkuar, që sipas Financave përllogariten në mbi 596 miliard lekë, duke u rritur me gati 60 miliard krahasuar me 2020-n.

Edhe për vitin që shkoi ekonomia shqiptare nuk surprizoi te deficiti ekonomik, raporti mes të ardhurave dhe shpenzimeve i cili arriti në gati 86 miliard lekë.

Në buxhetin e këtij viti qeveria parashikon të rrisë edhe më tej mbledhjen e të ardhurave, e cila do të mbështetet në ecurinë pozitive të aktivitetit ekonomik në vend, miradministrimit fiskal si dhe në uljen e informalitetit.(A2)