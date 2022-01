Është prag Viti i Ri. Dritat shumëngjyrëshe japin idenë e ditës në në lagjen Moschato në periferi të Athinës. Thuajse asgjë nuk ndodh aty pas orës 22:00 të mbrëmjes dhe askush nuk mund ta kishte parashikuar atë ngjarje të rëndë.

Një “hije” e fshehur në një vend të errët shfaqet para një 41-vjeçari gjeorgjian dhe e qëllon pesë here para syve të bashkëshortes dhe vajzës së tyre të mitur. “Sotiko” gjendet i vdekur në tokë. Mafia gjeorgjiane sapo ka ekzekutuar një tjetër “kontratë vdekjeje”, këtë herë me viktimën një anëtar famëkeq të saj.

Buletini i Sigurisë së Atikës flet për rreth 100 “fantazma” gjeorgjiane, të cilët vitet e fundit jetojnë dhe lëvizin në Greqi. Disa janë përfshirë aktivisht në organizata kriminale, disa thjesht kanë gjetur “strehë”, punojnë, madje deklarojnë të ardhura në tatimet e Greqisë dhe besojnë se miqtë e tyre të vjetër e kanë harruar ekzistencën e tyre. Fatkeqësisht, nata – dhe më tepër mafia mizore gjeorgjiane – nuk harron.

Kështu u vendos të vritej edhe “Sotiko”, në një ditë simbolike dhe para familjes së tij, duke u thyer.një “ligj i pashkruar” sipas të cilit vrasjet nuk kryheshin në sy të grave dhe fëmijëve, shkruan abcnews.al.

Aktivitetet dhe lufta e vazhdueshme e mafias gjeorgjiane tejkalojnë kufijtë e ngushtë gjeografikë të vendit prej 69 700 kilometrash katrorë, pasi ata janë të përhapur në disa vende të Evropës. Greqia nuk mundi të shpëtonte, me vlerësimet që thonë se rreth 100 “fantazmat” e mafias gjeorgjiane e zgjedhin këtë vend, duke u përpjekur të përfitojnë nga fakti se mund të përzihen me mijëra emigrant të tjerë që kanë shkuar aty pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik.

Mafia gjeorgjiane, sipas hartës së bërë nga oficerët e Sigurimit, është kryesisht aktive në grabitje – vjedhje, grabitje, trafik droge dhe armësh, kazino dhe prostitucion duke u përplasur shpesh edhe me grupet e tjera, sië janë ato greke, bullgare dhe shqiptare, shkruan abcnews.al.

Lufta e mafias gjeorgjiane

Grupet mafioze të Tbilisit dhe Kutaisit konsiderohen si më të ashprat në Evropë,.

Dy bandat kanë një strukturë të rreptë hierarkike dhe janë të ndara në nëngrupe të drejtuara nga një anëtar i shquar i mafias gjeorgjiane. Ky është një njeri që ka qenë në burg dhe nuk ka bashkëpunuar asnjëherë me autoritetet apo me ndonjë mafie rivale. Në të njëjtën kohë, ai duhet të ketë dëshmuar përveç besimit dhe aftësitë e tij drejtuese në ilegalitet. Atëherë dhe vetëm atëherë mund të quhet “Vof V Zakone” që do të thotë “Bandit i ligjëruar”.

Termi “Vor V Zakone” është përdorur për herë të parë gjatë sundimit të Josif Stalinit në Bashkimin Sovjetik të atëhershëm. Një periudhë kur “gulagët” famëkeq u mbushën me “banditë”, të cilët më pas u bashkuan si shoqëri për dominimin e tyre brenda burgjeve.

Ligji i pashkruar kërkon që më të fuqishmit “Vor V Zakone” të mos kenë kurrë familje, sepse familja e tyre e vetme është mafia dhe grupi i tyre. Sipas mediave ndërkombëtare, drejtuesi i mafias së Tbilisit është 68-vjeçari Zakhariy Kalashov, i njohur edhe me pseudonimin “Shakro i ri”, ndërsa 70-vjeçari Tariel Oniani është kreu i mafias “Kutaisi”.

Çfarë simbolizojnë tatuazhet?

Një tipar tjetër i mafies gjeorgjiane janë tatuazhet, të cilat simbolizojnë pranimin e një anëtari dhe janë diçka si medalje, kështu që një “bandit i ligjëruar” njihet menjëherë nga anëtarët e botës së krimit.

Për shembull, dy yjet me tetë cepa mbi supe tregojnë se “Vor V Zakone” nuk ka asnjë punë dhe përgjegjësi tjetër mbi supe, përveç grupit që drejton dhe mafies në të cilën ai bën pjesë. Në të njëjtën kohë, të njëjtat yje, të “thyer” në gjunjë, tregojnë se njeriu që i vesh nuk është gjunjëzuar kurrë para asnjë policie, burgu apo shërbimi sekret, përveç mafias.

Megjithatë, tatuazhet nuk janë gjithmonë një titull. Në disa raste, ato simbolizojnë edhe dënimin për një anëtar që ka shkelur ligjet e pashkruara të mafias gjeorgjiane. Për shembull, nëse dikush ka borxhe nga lojërat e fatit që nuk mund t’i shlyejë, stigmatizohet me forcë. Në disa raste, në fakt, dënimi është më i ashpër: nga gjymtimi deri në vrasje! /abcnews.al/m.j