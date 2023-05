Ekziston një debat i pafund nëse ekziston vetëm një lloj inteligjence që mund të matet me teste ose nëse ka inteligjencë të shumëfishtë, siç propozohet nga psikologu i Harvardit, Howard Gardner. E vërteta është se ndonjëherë inteligjenca duhet të matet dhe disa teste mund të përcaktojnë aftësitë dhe potencialin intelektual të një personi. Ata nuk fokusohen në njohuri, por në aftësitë njohëse si arsyetimi, logjika dhe zgjidhja e problemeve.

Matt Damon: një IQ prej 160

Damon po studionte letërsi angleze në Harvard; megjithatë, kur i mungonin disa kredite për t’u diplomuar, ai filloi të aktrojë dhe e braktisi.

Quentin Tarantino: një IQ prej 160

Regjisori i famshëm i filmit, i njohur për filma si Pulp Fiction dhe Reservoir Dogs, vlerësohet të ketë një IQ prej 160. Tarantino e la shkollën e mesme sepse sipas tij, e vetmja klasë që i pëlqente ishte Historia pasi “ishte si filmat. ”

Kate Beckinsale: një IQ prej 152

Aktorja, e cila luajti në filma të suksesshëm si Pearl Harbor dhe Click, studioi gjuhë moderne në Oksford përpara se të ndiqte aktrimin. Ajo ka treguar se kur ishte më e re ka bërë një test për të ditur koeficientin e inteligjencës dhe ka marrë 152. Mirëpo, siç ka përmendur, kjo nuk e ka ndihmuar në botën e showbizit.

Sylvester Stallone: ​​një IQ prej 160

Sipas burimeve të ndryshme, ylli i aksionit u bekua me një IQ prej 160 , që do të thotë se ai i përket 0.1% të popullsisë me një aftësi superiore për arsyetim logjik, të menduar të shpejtë dhe reagime të shpejta. Ky IQ është i njëjtë me atë që i atribuohet shkencëtarit Albert Einstein.

Conan O’Brien: një IQ prej 160

Komediani, shkrimtari, producenti dhe prezantuesi i podcast-it dhe televizionit u diplomua në Universitetin e Harvardit me një diplomë në Histori dhe Letërsi në 1985. IQ-ja e tij konsiderohet gjithashtu mjaft e lartë, duke arritur në 160 pikë.

Mayim Bialik: një IQ 150-163

Aktorja, e cila u bë e njohur për portretizimin e neurobiologes Amy Farrah Fowler në The Big Bang Theory, është po aq inteligjente në jetën reale sa edhe personazhi i saj. Ajo ka një doktoraturë. në neuroshkencë, flet rrjedhshëm anglisht dhe hebraisht, dhe mund të luajë piano, kitarë dhe bori.

Ashton Kutcher: një IQ prej 160

Është disi ironike që shumica e personazheve që Ashton ka luajtur në sitcom në përgjithësi nuk shkëlqejnë për inteligjencën e tyre. Sidoqoftë, në jetën reale, ylli i That’70s Show ka aftësi njohëse që vlerësohet të arrijë në 160 pikë. Jashtë karrierës së tij të aktrimit, Kutcher ka bërë punë humanitare dhe gjithashtu ka investuar në startup-et e teknologjisë përpara se të bëheshin të suksesshëm, si Uber dhe Spotify.

Marilyn Monroe: një IQ prej 165

Sipas disa burimeve, aktorja ikonike kishte një IQ prej 165, që e vendos atë mbi Albert Einstein. Ndonëse nuk kishte arsimim formal, suksesi që arriti në karrierën e saj është i padiskutueshëm. Kjo thyen shumë nga stereotipet që i atribuoheshin asaj.

Gerard Pique: një IQ prej 170

Futbollisti studioi ekonominë e biznesit në Esade Business School, një universitet në Barcelonë, Spanjë. Sipas babait të tij, Pique, i cili është një nga katër futbollistët e vetëm që ka fituar dy herë UEFA Champions League, ka një IQ prej 170. Për referencë, mund të përmendim se fizikani teorik britanik Stephen Hawking gjithashtu thuhej se kishte një IQ prej 160.

Rowan Atkinson: një IQ prej 178

Komediani, i famshëm për rolin e zotit Bean, studioi inxhinieri elektrike dhe elektronike në Universitetin e Newcastle dhe më vonë mori një diplomë master në inxhinieri elektrike në Queen’s College, Oxford. Atkinson ka një IQ prej 178, që pothuajse përputhet me atë të Leonardo da Vinçit, i cili thuhet se kishte një IQ prej 180.