Viti 2024 ka nisur me reshje të pakta dhe vranësira por me temperatura të larta. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, të shtunën pritet që temperaturat maksimale të arrijnë deri në 20 gradë Celsius.

Dita e dielë pritet të sjellë reshje në të gjithë territorin e vendit.

Sipas parashikimeve të meteorologëve, pas datës 10 Janar do të vijë i ftohti polar.

Sinoptikanët parashikojnë se ky dimër do të jetë i ngrohtë në krahasim me vitet e mëparshme, dhe ditët e ftohta me temperatura ekstreme do të jenë të pakta.

/a.r