Nga shifrat e përpunuara nga “Scan Intel” shihet se norma e këtij treguesi në vendet e rajonit është mbi mesataren e Bashkimit Europian. Maqedonia e Veriut udhëheq rajonin me 36.5% dhe pasohet nga Shqipëria. Ndjek Serbia me 14.9% dhe Mali i Zi me 14.5%. Qipro, Irlanda dhe Zvicra janë vendet të cilat kanë përqindjen me të ulët të popullsisë që e kanë të pamundur të përballojnë një vakt që përmban mish, peshk ose një ekuivalent vegjetarian çdo dy ditë, përkatësisht me 1.1%, 1.3% dhe 1.8%.