Me nisjen e pjesës së dytë ka vijuar edhe spektakli, në “RheineEnergieStadion”, të Këlnit, me përfaqësuesen e Hungarisë, që ka arritur të ngushtojë diferencën ndaj “Helvetëve” të Zvicrës, duke rihapur totalisht këtë sfidë, të vlefshme për Grupin A, të Euro 2024.

Një krosim perfekt nga “fantazisti” i Liverpool, Dominik Szoboszlai kapet bukur me kokë nga “bomberi” Barnabas Varga, i cili me një goditje të bukur me kokë mposht portierin Sommer, duke nisur festën e të tijve. Rezultati shkon në 1 me 2.

